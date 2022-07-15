Gazeteci Yıldız'dan flaş 15 Temmuz açıklamaları: Paylaşılmayan görüntüler var!

Üzerindeki perdenin kamuoyu nezdinde henüz aralanmadığı 15 Temmuz olaylarıyla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 15 Temmuz davalarını bizzat mahkemelere giderek takip etmiş bir isim olan gazeteci Müyesser Yıldız, devletin elinde 15 Temmuz’la ilgili, kamuoyu ile hiç paylaşılmamış görüntüler olduğunu söyledi. “Biz Türk milleti olarak henüz 15 Temmuz gününün ham görüntülerini görmedik” diyen Yıldız, “Yani sadece belli görüntüler mahkemelere gönderildi. Devletin elinde bu görüntüler var. Yani bilmesi gerekenler bunları biliyor.” diye konuştu.







Gazeteci Müyesser Yıldız, 15 Temmuz sabahı Genelkurmay binasında yaşanan trafiği anlattı. Yıldız, o güne ait devlet arşivlerinde bulunan ancak kamuoyuna yansımayan görüntüler olduğunu öne sürdü.





Halk TV’de yayınlanan Açıkça programında 15 Temmuz’un yıl dönümünde o gün yaşananlar tartışıldı. Programın konuklarından gazeteci Müyesser Yıldız MİT, Genelkurmay ve Akıncı Üssü arasında yaşanan trafiği paylaştı.





O gün yaşanan trafikte “birçok anormallik olduğunu” söyleyen Yıldız, “Örneğin derdest edileceği söylenen Hakan Fidan Genelkurmay’a iki kez gidiyor ve ayrılıyor. En basitinden Hulusi Akar’ın emir subayı Levent Türkkan orada, neden bırakıyorlar? Bu kadar anormalliğin üzerine Hakan Fidan MİT’e dönüyor ve Diyanet İşleri Başkanı’yla yemek yiyor. Böyle bir gecede gidip yemek yemek… Yani bilemiyorum.” dedi.





T24’te yer alan habere göre o güne ait önemli noktanın Hulusi Akar ve Hakan Fidan’ın halen ifadesinin alınmayışı olduğunu söyleyen Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “Meclis komisyonuna gelmediler. Muhtemelen izin verilmedi. O dönemki savcılar hem Fidan’ın hem de Akar’ın ifadesini almak istedi. Sadece savcılar da değil Saray’ın da bir kısmı o ifadelerin alınmasını istedi. Çok ciddi iddialar var. Mahkeme sürecinde de ifade vermeye gelmediler. Peki bunu nasıl aydınlatacağız? En basitinden görevi ihmal yok mu burada? Sayın Erdoğan’a sordular ‘dere geçilirken at değiştirilir mi’ dedi. 6 sene oldu dere henüz geçilmedi mi?”





HALK HENÜZ 15 TEMMUZ GÜNÜNÜN HAM GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRMEDİ

Hem Genelkurmay davasında hem de Akıncı davasında yargılanan sanıkların Hulusi Akar hakkında çok ciddi ifadeleri olduğunu aktaran Yıldız, “Biz Türk milleti olarak henüz 15 Temmuz gününün ham görüntülerini görmedik. Yani sadece belli görüntüler mahkemelere gönderildi. Devletin elinde bu görüntüler var. Yani bilmesi gerekenler bunları biliyor. Hatırlayın dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal da itiraf etti. Abdülkadir Selvi’ye yaptığı açıklamada ‘Akıncı’da neden sadece benim görüntülerim yayınlanıyor başka görüntüler yayınlanmıyor’ dedi.”





AKAR KENDİSİNİ KAÇIRAN DİŞLİ’Yİ KORUYOR

Genelkurmay’ın her yerinde kameralar olduğunu söyleyen Yıldız, “Biz sadece Hulusi Akar’ın merdivenlerden indirilişini görüyoruz. Yanında Mehmet Dişli, önünde Fırat Alakuş ve özel kuvvetler, arkadan koruma subayı Abdullah geliyor. Genelkurmay başkanı derdest edilmiş güya, dönüyor ‘Abdullah şapkamı getir’ diyor, Abdullah da koşa koşa şapkasının getiriyor. O Abdullah müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bir ilginç görüntü daha var. Dişli ve Akar helikoptere doğru ilerliyor. Mehmet Dişli dalgın biraz helikopterin pervanesi çalışıyor Hulusu Akar kendisini derdest eden Dişli’yi kafasını eğerek pervaneden koruyor. Madem darbeci bırak çarpsın pervane” diye konuştu.







