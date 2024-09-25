Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Yüksel Durgut için ‘ağır hak ihlali’ kararı /25 Eylül 2024 22:09

Gazeteci Yüksel Durgut için ‘ağır hak ihlali’ kararı

Türkiye’de Erdoğan rejimi tarafından gazetecilik faaliyetleri sebebiyle tutuklanan hapse atılan gazeteci Yüksel Durgut hakkında Uluslararası Sınırları Aşan Hukukçular Derneği ‘Ağır hak ihlali' kararı verdi. Bu süreçte görev alan aralarında İrfan Fidan’ın da bulunduğu yargı mensupları hakkında soruşturma açılması ve meslekten men edilmesi çağrısında bulundu.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Sınır Aşan Hukukçular (Cross Border Jurists) Derneği bünyesinde kurulan Hukuksuzlukları Araştırma ve Analiz Kurulu (HAAK) Türkiye’de mesleki faaliyetleri sebebiyle Erdoğan rejimi tarafından hapse atılan gazeteci Yüksel Durgut’un başvurusunu değerlendi. HAAK hukuksuz bir şekilde özgürlüğü kısıtlanan Durgut’un‚ ‘ağır hak ihlaline’ uğradığına kararını verdi. Hukuksuzluk yapan hakim ve savcılar tek tek deşifre edildi.

İRFAN FİDAN DA ARALARINDA

HAAK aralarında şimdinin Anayasa Mahkemesi üyesi olan eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, soruşturmayı yürüten ve iddianame hazırlayan savcılar Fuzuli Aydoğdu ve İsmet Bozkurt’un da bulunduğu yargılama sürecinde ismi geçen diğer yargı mensupları hakkında da soruşturma açılması ve meslekten men edilmesi gerektiğini açıkladı.

Sınır Aşan Hukukçular (Cross Border Jurists) Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan hak ihlali kararıyla ile ilgili açıklama şöyle;

''Hukuksuzlukları Araştırma ve Analiz Kurulu(HAAK) Gazeteci Yüksel Durgut Kararı''

Gazeteci Yüksel Durgut Derneğimize başvuru yaparak, hukuksuz şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını, bu süreçte görev yapan yargı mensuplarının hukuki sorumluluklarının tespitini talep etmiştir.

‘AĞIR HUKUKA AYKIRILIKLAR BULUNDU‘

HAAK, tutukluluk ve adli kontrol süresince İstanbul Savcılığı’nda ve İstanbul Sulh Ceza Hakimliklerinde, İstanbul 13. ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevli yargı mensupları tarafından verilen kararlarda ağır hukuka aykırılıklar bulunduğu, gerekçesiz oldukları, suçlama ile uyumlu delillendirme ve kişiselleştirme yapılmadığı sonucuna varmıştır.

SORUMLU YARGI MENSUPLARI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMALI

Yaptığı değerlendirme sonrasında HAAK, incelediği işlem ve kararlarda imzaları bulunanlar hukuksuz yargılama yapan hakimlerin isimleri ve sicil numaraları tespiti yapılmış ve  hakkında,

– Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK md.109) ve

– İnsanlığa karşı suç (TCK md. 77) suçlamaları ile suç soruşturması açılması gerektiği,

İsimleri geçen yargı mensuplarına ait işlem ve kararların meslekten çıkartmayı gerektiren disiplin cezasını ve tazminat hukuku bağlamında mesuliyetlerini gerektirdiği, sonucuna varmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

HAAK duyurduğu kararda ayrıca dosyada isimleri paylaşılan yargı mensuplarının şartları oluştuğu takdirde;

    Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK md. 116)
    Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi (TCK md. 121)
    Nefret ve ayırımcılık (TCK md. 122)
    Haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK md. 132)
    Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK md. 134)
    Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK md. 136)
    Verileri yok etmeme (TCK md. 138)
    Resmî belgede sahtecilik (TCK md. 204)
    Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (TCK md. 206)
    Görevi kötüye kullanma (TCK md. 257)
    Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf (TCK MAD md. DE 261)
    Suç uydurma (TCK md. 271)
    Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs (TCK md. 277)
    Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK md. 281)
    Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs (TCK md. 288)

suçlarından sorumlu olabilecekleri belirtildi.
 
HAAK’A NASIL BAŞVURULUR?

Yargı kararları ile temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen tüm mağdurları Derneğimiz bünyesinde kurulan HAAK’a müracaatta bulunmaya davet ediyoruz. “Mazlum, zalim kadar cesur olmadıkça zulüm bitmez” Ayrıntılı bilgi ve açıklama için inceleyiniz:


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