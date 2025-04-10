Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciler Ağırel ve Soykan gözaltına alındı! /10 Nisan 2025 09:19

Gazeteciler Ağırel ve Soykan gözaltına alındı!

Gazeteci Murat Ağırel ile gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı. Ağırel ve Soykan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında “tehdit” ve “şantaj” suçlarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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Gazeteci Murat Ağırel ile gazeteci Timur Soykan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında “tehdit” ve “şantaj” suçlarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Kararda, "Yüklenen suçun gerektirdiği ceza miktarına göre şüphelilerin kaçma ve delilleri yok etme, değiştirme, gizleme ihtimalinin bulunması, aleyhlerinde yeteri kadar delil ve emare bulunmasından dolayı gözaltına alınma tedbiri zorunlu görülmüştür" denildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre arama ve el koyma kararı kapsamında; Ağırel ve Soykan’ın evlerinde, bilgisayar kasası, hard disk, laptop ve diğer dijital materyallerin incelemesinin yapıldığı aktarıldı.

AĞIREL VE SOYKAN'IN AVUKATI: "VATAN EMNİYET'E GÖTÜRÜLÜYORLAR"
Ağırel ve Soykan'ın avukatı Enes Ermaner, müvekkillerinin bugün ifadeye gideceğini belirterek, şu paylaşımda bulundu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün ifade vermeye geleceğimizi bilmesine rağmen bugün sabah gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında gözaltı işlemi uyguladı ve her iki gazeteci de ikametinde arama ve el koyma işlemi yapılarak gözaltına alındı.

İfade için randevulaşan, kendi ifadeye geleceği bilinen kişiler hakkında gözaltı işlemi uygulanması hukuka aykırılık teşkil ettiği gibi açıkça Düşman Ceza Hukuku’nun uygulandığını göstermektedir. 

Her iki gazeteci de Vatan Emniyet binasına götürülüyor."

SOYKAN: "ÇETELER KAYBEDECEK, HALK KAZANACAK"
Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Hastane çıkışında Soykan, "Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bunların hepsi bitecek" dedi.
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