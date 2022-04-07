Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciler Bulaç, Alpay ve Türköne için 'örgüte yardım'dan ceza istendi /07 Nisan 2022 16:05

Gazeteciler Bulaç, Alpay ve Türköne için 'örgüte yardım'dan ceza istendi

Aldıkları cezalar Yargıtay tarafından bozulan Zaman gazetesinin eski yazarları Şahin Alpay, Mümtaz’er Türköne ve Ali Bulaç yeniden hâkim karşısına çıktı.

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15 Temmuz’dan sonra KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Şahin Alpay, Mümtaz’er Türköne ve Ali Bulaç’ın, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aldıkları hapis cezalarının Yargıtay tarafından “eksik inceleme” nedeniyle bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Davayı takip eden P24’ün aktardığına göre, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtaz’er Türköne duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mümtaz’er Türköne ve Ahmet Turan Alkan’ın “üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan cezalandırılmalarını istedi. Savcı hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Özdemir’in dosyasının da tefrik edilmesini talep etti.

Sanık avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme, davayı 28 Haziran saat 13:45’e erteledi.
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