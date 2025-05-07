Gazeteciler 'Dijital Çağda Gazetecilik'i konuşacak

Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında gerçekleştirelecek olan Dijital Çağda Gazetecilik panelinde, hükümetlerin online platformlar üzerinden gazetecilere uyguladığı sansür, bağımsız gazetecilik ve ifade özgürlüğünün sınırları konuları konuşulacak.
Yarın (8 Mayıs 2025 Perşembe) günü yapılacak panele katılacak konuşmacılar:
Selçuk Gültaşlı – Moderatör, Gazeteci
Renate Schroeder – Avrupa Gazeteciler Federasyonu Direktörü
Irena Jovava – Avrupa Parlamentosu Vekili, Renew Europe Başkan Yardımcısı
Karl Van den Broeck – Gazeteci
Lailuma Sadid – Gazeteci
Ahmed Gamal Ziada – Gazeteci
Abdullah Bozkurt -Gazeteci
Program dili İngilizce olacaktır.
Tarih: 8 Mayıs 2025, Perşembe
*Saat: 14:00 - 17:00* (Brüksel Saatiyle)
*Yer*: Promotiezaal D.2.01, *VUB* (Vrije Universiteit Brussel)-Özgür Brüksel Üniversitesi
Ücretsiz Fiziki Katılım Formu: https://forms.gle/M6DV1sdq6hkyw5f78
Youtube CANLI Yayın Linki: https://youtube.com/live/W8OzBW7K-XU?feature=share
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