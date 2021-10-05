Gazeteciler için eylül raporu: Davalar, soruşturmalar, hapis cezaları…

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), 2021 Yılı Eylül Ayı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı. İktidar sahiplerinin görmeyen, duymayan, yazmayan, duyurmayan bir gazeteci profili tahayyül ettiğine dikkat çekildi. MA’da yer alan habere göre asgari özgürlüğe sahip ülkelerde bile gazetecilerin belli bazı hakları ve yaşam şansları bulunduğu, ancak Türkiye’de bundan bahsetmenin mümkün olmadığı kaydedildi.





SANSÜRÜ KATMERLEŞTİRME ÇABASI

Bunca hak ihlali ve baskı varken, üstüne üstlük yeni yasal düzenlemelerle sansürü katmerleştirme çabasının endişeleri artırdığı vurgulanan raporda, “Meclis gündemine gelmesi beklenen ve dijital medyaya dönük düzenlemeler içeren kanun teklifinin bu alanda nasıl bir tahribat yaratacağını çok iyi biliyoruz. Daha önceki yasal düzenlemelerle gazeteciler, basın yayın kuruluşları neredeyse artık söz söyleyemez hale getirildi. Yapılacak yeni düzenleme bu olumsuz durumu daha da pekiştirecektir” denildi.





6 GAZETECİYE 27 YIL HAPİS

Haklarında soruşturma ve dava açılan, cezalandırılan çok sayıda gazeteci olduğu belirtilen raporda, şu bilgilere yer verildi:





Sadece Eylül ayı içerisinde 50 gazeteci yaptıkları haberler ve düşünceleri nedeniyle hakim karşısına çıktı ve yargılandı.

Bunlardan 6’sına 27 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ancak Eylül ayında en çok dikkat çeken ihlallerin başında yine sansür uygulamaları gelmekte.

Özellikle birer sansür kurulu olarak çalışan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Basın İlan Kurumunun yayın kuruluşlarına verdiği cezalar, sansürün nasıl işler halde olduğunu kanıtlar nitelikte.

Yine internet erişim engeliyle ilgili mahkemelerin bazı haber portallarına uyguladığı cezalar, hak ve özgürlükleri ayaklar altına almakta.

Erişim engeli getirilen 9 internet sitesi içerisinde Türkiye’nin tek kadın haber ajansı olan Jinnews’e dönük verilen 5 erişim engeli cezası, durumun ne kadar vahim olduğunu göstermekte.

Ayrıca direk kapatılmayan internet sitelerinin de haberlerine erişim engeli getirilerek, susturulmaya çalışıldıklarını görebilmekteyiz.

CEZAEVLERİ GAZETECİLERLE DOLU

Cezaevlerinde halen çok sayıda gazetecinin bulunduğu ve burada yaşanan hak ihlallerinden nasiplerini aldıklarını ifade edilen raporda, tutuklu gazeteciler üzerindeki ihlallere son verilmesi çağrısı yapıldı. Raporda yer alan önemli bilgiler şunlar:





Türkiye’de 5 Ekim itibariyle tutuklu gazeteci sayısı 63.

Eylül ayında 5 gazeteci gözaltına alındı, 1 gazeteci tutuklandı, 3 gazeteci saldırıya uğradı.

15 olayda gazetecilerin haber takibi engellendi.

6 gazeteci hakkında soruşturma açıldı.

7 gazeteci hakkında dava açıldı.

6 gazeteciye 27 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

50 gazeteci 33 dosyada yargılanıyor.

Cezaevinde 2 gazeteciye yönelik ihlaller gerçekleşti.

3 gazeteye 100 gün ilan reklam cezası verildi.

RTÜK 6 kanala 7 ceza verdi.

28’i haber olmak üzere 37 internet sitesine erişim engeli konuldu.

7 gazetecinin işine son verildi.