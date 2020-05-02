Gazeteciler koğuş arkadaşlarını anlattı

Uluslararası Gazeteciler Derneği İnternational Journalists (IJA) cezaevinde kalan 4 gazeteciyi 3 Mayıs Basın Özgürlüğü günü için ortak yayında buluşturdu.





Aylarca hapiste kalan Gazeteciler; Yüksel Durgut, Mehmet Özdemir ve Zafer Özsoy, Gazeteci Bedrettin Uğur’un sorularını cevapladı.













Aylarca hapiste kalan Gazeteciler; Yüksel Durgut, Mehmet Özdemir ve Zafer Özsoy, Bedrettin Uğur’un sorularını cevapladı. Hapisteki gazeteciler neler yaşıyor? Onlar bugün dışarıda olsa ne söylerdi? Koğuş arkadaşlarının hissiyatını paylaşan gazeteciler önemli açıklamalar yaptı.



“Diğer arkadaşlarım da ben de ‘terörist’ olamayız”

13 ay hapis yatan ve ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Yüksel Durgut, koğuş arkadaşı Ünal Tanık için, ‘’İyilik yutmuş bir insan. Dışarıda olsa herkesin sesi olurdu. Rotahaber’de masum olduğunu bildiği içerideki arkadaşları yazardı. Hakim bana tek soru sordu, ‘kaç çocuğun var’ dedi, sonra da tutukladı. Diğer arkadaşlarım da ben de ‘terörist’ olamayız. Gazetecilik suç değildir.’’ dedi.



“Hukuka dönün!”

22 ay hapis yatan ve ülkesini terk etmek zorunda kalan Zafer Özsoy, koğuş arkadaşı Prof. Dr Mümtazer Türköne için şunları söyledi: ‘Hukuka dönün. Birilerinin gelecek nesiller için bedel ödemesi gerekiyorsa ben bu bedeli öderim.’ derdi. İçeride kitap yazıyor. Bugün tarihini yazıyor. Gelecek nesiller bugünü onun kaleminden okuyacak.



“Gazeteciliği demokratik dünyada alkışla karşılanıyordu”

22 ay hapis yatan ve ülkesini terk etmek zorunda kalan Mehmet Özdemir, tutuklu gazeteci Büşra Erdal’a dikkat çekti. Özdemir, ‘’ Yıllardır tek kişilik hücrede tuttukları Erdal’ın yanına şu günlerde bir kişi daha vererek işkence etmeye devam ediyorlar. Onun yaptığı gazetecilik demokratik dünyada alkışla karşılanıyordu. Bugün dışarıda olsa mahkemelere gider, birinci ağızdan ‘kim ne diyor?’ onu yazardı. Ceza süresi dolduğu halde serbest bırakmayarak işkence yapıyorlar.’’ ifadelerini kullandı.



“Bu yük çok ağır geliyor”

Gazeteci Bedrettin Uğur ise tutuklu gazetecilerden; Oğuz Usluer, Ali Demirer, Cuma Ulus ve Hüdaverdi Yıldırım’ı hatırlattı. Uğur, ‘’ Bir gazeteci için en zor olanı masumiyetini bildiği birine yeterince ses olamamaktır. Bu yük çok ağır geliyor. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı bizden aldılar. Basın özgürlüğünden vazgeçtik! Meslektaşlarımız serbest kalıp, ailelerine kavuşsun başka birşey istemiyoruz.’’ dedi.

