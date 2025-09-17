Gazeteciler ve Yazarlar vakfı BM Genel Kurulunda konferans düzenliyor

daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına fikir alışverişinde bulunuyor.













Konferansın içeriği üç ana başlıktan oluşuyor





Panel 1: Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsan Hakları Savunuculuğunun Dijitalleşmesi

Panel 2: Kadın ve Genç Liderlerin Sivil Katılıma ve Sosyal Değişime Katkıları

Panel 3: Demokratik İlkelere Yönelik Kesişen Tehditler













Konferans içeriği üç güne yayılacak





1. Gün: JWF Yüksek Düzeyli Resepsiyon 2025 (Pazartesi, 22 Eylül 2025)





BM Haftası başlarken, bu özel Resepsiyon etkinliği, BM büyükelçileri, diplomatlar, gazeteciler, akademisyenler ve

sivil toplum liderleri olmak üzere 150’den fazla katılımcıyı bir araya getirerek işbirliği fırsatları oluşturacak ve daha

müreffeh bir dünya için dönüştürücü adımlar sergileyecek.





2. Gün: SDGs Yuvarlak Masa Paneli 2025 (Salı, 23 Eylül 2025)





Bu etkileşimli forum, dinlerarası diyalog ve genç liderleri, sivil toplum üyeleri ve uzmanları bir araya getirerek sosyal,

ekonomik ve çevresel sorunları ele alacak. Katılımcılar, fikir alışverişinde bulunacak, en iyi uygulamaları paylaşacak

ve sürdürülebilir barış ve kalkınmaya ulaşmada dinlerarası diyalogun kritik rolünü tartışacaklar.





3. Gün: SDGs Konferansı 2025 (Çarşamba, 24 Eylül 2025)





Ana etkinlik olan bu konferansa, BM temsilcileri, politikacılar, akademisyenler ve sivil toplumun, sürdürülebilir

kalkınma amaçları üzerine yapılan çalışmalarını geliştirmek ve problemlere çözüm önerileri sunabileceği kapsayıcı

bir platform sağlayacak. Bu etkinlik, çoğulculuğu yeniden canlandırmayı, mevcut gerçeklikleri yansıtmayı ve

sürdürülebilir bir geleceğe doğru yol haritası çizmeyi amaçlamaktadır.





Konferansın Web sitesine ulaşmak için tıklayın: https://unga-conference.org/







ZOOM KAYIT: CANLI Yayın - SDGs Konferans’a ZOOM üzerinden katılarak fikirlerinizi konuşmacılar paylaşabilirsiniz.ZOOM KAYIT: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VolmKiIzQI2MOmh-sLmpOw#/registration

























GYV’nin 30 ülkeden, 56 küresel ortağıyla birlikte organize ettiği etkinlik, 24 Eylül 2025 tarihinde New York’taBirleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. Oturumu sırasında gerçekleştirilecek. Konferansta, hükümet liderleri, BM diplomatları,akademisyenler, gazeteciler, insan hakları savunucuları, sivil toplum temsilcileri ve genç delegeler,