Gazeteciler ve Yazarlar vakfı BM Genel Kurulunda konferans düzenliyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. Oturumu sırasında gerçekleştirilecek. Konferansta, hükümet liderleri, BM diplomatları,
akademisyenler, gazeteciler, insan hakları savunucuları, sivil toplum temsilcileri ve genç delegeler,
daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına fikir alışverişinde bulunuyor.
Konferansın içeriği üç ana başlıktan oluşuyor
Panel 1: Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsan Hakları Savunuculuğunun Dijitalleşmesi
Panel 2: Kadın ve Genç Liderlerin Sivil Katılıma ve Sosyal Değişime Katkıları
Panel 3: Demokratik İlkelere Yönelik Kesişen Tehditler
Konferans içeriği üç güne yayılacak
1. Gün: JWF Yüksek Düzeyli Resepsiyon 2025 (Pazartesi, 22 Eylül 2025)
BM Haftası başlarken, bu özel Resepsiyon etkinliği, BM büyükelçileri, diplomatlar, gazeteciler, akademisyenler ve
sivil toplum liderleri olmak üzere 150’den fazla katılımcıyı bir araya getirerek işbirliği fırsatları oluşturacak ve daha
müreffeh bir dünya için dönüştürücü adımlar sergileyecek.
2. Gün: SDGs Yuvarlak Masa Paneli 2025 (Salı, 23 Eylül 2025)
Bu etkileşimli forum, dinlerarası diyalog ve genç liderleri, sivil toplum üyeleri ve uzmanları bir araya getirerek sosyal,
ekonomik ve çevresel sorunları ele alacak. Katılımcılar, fikir alışverişinde bulunacak, en iyi uygulamaları paylaşacak
ve sürdürülebilir barış ve kalkınmaya ulaşmada dinlerarası diyalogun kritik rolünü tartışacaklar.
3. Gün: SDGs Konferansı 2025 (Çarşamba, 24 Eylül 2025)
Ana etkinlik olan bu konferansa, BM temsilcileri, politikacılar, akademisyenler ve sivil toplumun, sürdürülebilir
kalkınma amaçları üzerine yapılan çalışmalarını geliştirmek ve problemlere çözüm önerileri sunabileceği kapsayıcı
bir platform sağlayacak. Bu etkinlik, çoğulculuğu yeniden canlandırmayı, mevcut gerçeklikleri yansıtmayı ve
sürdürülebilir bir geleceğe doğru yol haritası çizmeyi amaçlamaktadır.
Konferansın Web sitesine ulaşmak için tıklayın: https://unga-conference.org/
CANLI Yayın - SDGs Konferans’a ZOOM üzerinden katılarak fikirlerinizi konuşmacılar paylaşabilirsiniz.
ZOOM KAYIT: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VolmKiIzQI2MOmh-sLmpOw#/registration
