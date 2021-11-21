Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan adam kaçırmalarla ilgili rapor

Journalists and Writers Foundation (JWF/GYV), Türkiye hükûmetinin Interpol Bildirim Sistemini nasıl kötüye kullandığını ve Kenya'dan Türkiye’ye yasadışı yollarla kaçırılan Selahaddin Gülen ve Panama’da tutuklanan Muaz Türkyılmaz davaları hakkında özel bir rapor hazırladı.





15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana, Türkiye AKP hükümeti, Interpol Anayasasının ruhuna ve yürürlükteki ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olarak, Interpol aracılığıyla siyasi amaçlı bültenler yayınlayarak yurtdışındaki muhalifleri sindirmeye çalışıyor. Yurt dışında yüzlerce, hatta binlerce Türk vatandaşı seyahat ederken kırmızı bülten veya pasaport iptalleri nedeniyle gözaltına alınıyor, zorla Türkiye’ye deport ediliyor veya iade edilme riski yaşıyor.





Selahaddin Gülen davası, Interpol sisteminin Türkiye tarafından siyasi olarak kötüye kullanılmasının başlıca örneğidir. Selahaddin Gülen, Interpol Ankara tarafından yayınlanan kırmızı bülten uyarısına istinaden 17 Ekim 2021'de Nairobi'de gözaltına alındı. Daha önce yargılandığı ve 2008 yılında tüm suçlamalardan beraat ettiği halde asılsız suçlardan dolayı tekrar tutuklandı. Selahaddin Gülen, 3 Mayıs 2021'de Kenya’dan kaçırılması ve 5 Mayıs 2021'de Ankara'ya yasadışı olarak nakledilmesinin ardından, Türk makamları tarafından anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terörizm nedeniyle soruşturulup yargılandı.





Muaz Türkyılmaz davası da Interpol sisteminin Türkiye tarafından siyasi olarak kötüye kullanılmasının bir başka örneğidir. Muaz Türkyılmaz, 8 Eylül 2020'de Hollanda'ya giden uçağa binerken Panama göçmenlik makamları tarafından pasaportuna el konulmasının ardından 14 Eylül 2020'de Panama City'de tutuklandı. Panama Şehri'nde iade öncesi birkaç ay tutuklu kaldıktan sonra Muaz Türkyılmaz nihayet mahkeme tarafından serbest bırakıldı ve üçüncü bir ülkeye güvenli bir şekilde ulaşmayı başardı.





Selahaddin Gülen ve Muaz Türkyılmaz davaları, haklarındaki asilsiz suçlamaları ve Interpol Genel Sekreterliği ve Panama hükümeti tarafından reddedilen talepler incelendiğinde, Türk yetkililerin Interpol’e ve Üye Devletlere gözaltı ve iade talepleri için yanıltıcı bilgiler verdikleri ortaya çekiyor.





Journalists and Writers Foundation (JWF) tarafından hazırlanan bu özel raporda, 23-25 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 89. Interpol Zirvesinde, Genel Kurul üyelerinin, Türkiye hükümeti yetkililerine, eylemlerinin Interpol Anayasası ve Evrensel İnsan Haklarını Beyannamesi ilkelerine uyması gerektiğini hatırlatmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtildi. Raporda, Interpol sistemin istismar eden Türkiye hükümetinin yurtdışındaki muhaliflere yönelik operasyonlarına yönelik tüm kırmızı bülten ve difüzyon taleplerinin Interpol ve diğer üye devletler tarafından ihtiyatlı bir şekilde ele alınmalısı ve reddedilmesi uyarısı yapılıyor.

Journalists and Writers Foundation, New York Eyaletinde kayıtlı ve Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Departmanı tarafından akredite bir sivil toplum kuruluşudur. Daha fazla bilgiyi için www.jwf.org