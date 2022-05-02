Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan, Dünya Basın Özgürlüğü Günü için özel program /02 Mayıs 2022 16:48

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan, Dünya Basın Özgürlüğü Günü için özel program

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV/JWF), Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle salı günü Basın Özgürlüğü Üzerine Düşünceler temasıyla sanal bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

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Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne özel ‘Basın Özgürlüğü Üzerine Düşünceler’ temasıyla sanal bir etkinlik düzenleyecek.

Moderatörlüğünü Güney Afrikalı gazeteci Yazeed Kamaldien’in yapacağı etkinliğe, the Guardian gazetecisinin Kiev muhabiri Isobel Koshiw, WTOP Radyosu Ulusal Güvenlik Muhabiri JJ Green ve Nordic Monitor Direktörü Abdullah Bozkurt konuşmacı olarak katılacaklar.

Dünyada yaşanan savaşları, çatışmaları, sosyal ve siyasal olayları haber yapanken hayatlarını riske atan ve özgürlüklerini kaybeden gazetecilerin hayatlarına ışık tutulacak.

Programda aynı zamanda insan hakları ve basın özgürlüğü ihlalleri konusunda vatandaşları bilgilendiren ve hükümetlere basın özgürlüğünü güvence altına alma konusundaki taahhütlerini hatırlatan gazetecilerin hikayeleri de ele alınacak.

Program salı günü Türkiye saati ile 18:00-19:00 arasında JWF’nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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