Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan, Interpol Zirvesi öncesi kritik rapor

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (Journalists and Writers Foundation-JWF) 23-25 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 89. Interpol Zirvesi öncesi, Genel Kurul üyelerine seslendi.







“Özellikle Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Interpol düzenlemelerinin lafzına ve ruhuna aykırı olarak ve yürürlükteki ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olarak, Interpol aracılığıyla siyasi amaçlı bültenler yayınlayarak yurtdışındaki muhalifleri ve aktivistleri kontrol etmek ve zulmetmek için büyük çaba sarf etmiştir.” denilen raporda, yurt dışında binlerce Türk muhalifin, seyahatlerinde kırmızı bültenler veya pasaportlarının iptali nedeniyle çeşitli ülkelerdeki kolluk kuvvetleri ve göçmenlik yetkilileri ile sorun yaşadığı hatırlatıldı. Türkiye’nin sistemi siyasi amaçları için kullandığı, suistimal ettiği örnekleriyle anlatıldı.





TR724'ün haberine göre zirvenin, Türkiye hükümeti yetkililerine, eylemlerinin Interpol Anayasası ve Evrensel İnsan Haklarını Beyannamesi ilkelerine uyması gerektiğini hatırlatmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Türkiye hükûmetinin Interpol Bildirim Sistemini nasıl kötüye kullandığını ve Kenya’dan Türkiye’ye yasadışı yollarla kaçırılan Selahaddin Gülen ve Panama’da tutuklanan Muaz Türkyılmaz davaları hakkında özel bir rapor hazırladı.







Raporda, Interpol sistemin istismar eden Türkiye hükümetinin yurtdışındaki muhaliflere yönelik operasyonlarına yönelik tüm kırmızı bülten ve difüzyon taleplerinin Interpol ve diğer üye devletler tarafından ihtiyatlı bir şekilde ele alınmalısı ve reddedilmesi uyarısı yapılıyor.





İNTERPOL’ÜN REDDETTİĞİ BÜLTEN SAYISI 700’DEN FAZLA





Raporda, “2016 darbe girişiminden bu yana Türkiye hükümeti, Hizmet Hareketi’ne bağlı olarak belirlediği kişiler için Interpol’e on binlerce iade talebi yükledi. Interpol, Türkiye tarafından yayınlanan ve siyasi suistimal oluşturan ve dolayısıyla Interpol Anayasasını ihlal eden bültenleri yayınlamayarak ilkelerini genel olarak korumuştur. 3 Haziran 2021 tarihinde, Türkiye Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı’ndan11 üst düzey yetkililer, 89. Interpol Genel Kurulu hazırlıkları hakkında Türkiye Parlamentosu’nda rapor verirken, Interpol Genel Sekreterliği’nin Hizmet Hareketiyle algılanan üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik 773 talebi12 reddettiğini itiraf etti. Son zamanlarda, Guardian Gazetesi13 Interpol’ün reddettiği bültenin 700’den fazla olduğunu doğruladı. Aynı toplantıda, Türk yetkililer, reddedilen kırmızı bültenlerle ilgili kararların geri alınmasında Interpol Genel Sekreterliği’ne lobi yapmak için İstanbul’daki 89. Interpol Genel Kurulu’nu kötüye kullanma planlarını gizlemediler.” denildi.





JWF’den sosyal medya kampanyası JWF, İnterpol Bildirim Sistemini Türkiye’nin Kötüye Kullanması hakkında hazırladığı raporla ilgili 22 Kasım Pazartesi günü sosyal medya kampanya da gerçekleştirecek.

Tarih: 22 Kasım 2021- Pazartesi

Saat: 11:00 AM (New York)

12:00 PM (Amerika Kıtası)

17:00 (Avrupa-Afrika)

19:00 (Türkiye)

21:30 (Hindistan)

Kayak: https://jwf.org/report-abuse-of-interpols-notice-system-by-turkey/

Organizasyon: Journalists and Writers Foundation (JWF)

Hashtag: #TurkeyAbusesInterpol

Twitter: JWFoundation_

Destek olmak için: https://jwf.org/donatio









Vakıf tarafından hazırlanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:





”INTERPOL BİLDİRİM SİSTEMİNİN TÜRKİYE TARAFINDAN KÖTÜYE KULLANILMASI:





Journalists and Writers Foundation (JWF/GYV), Türkiye hükûmetinin Interpol Bildirim Sistemini nasıl kötüye kullandığını ve Kenya’dan Türkiye’ye yasadışı yollarla kaçırılan Selahaddin Gülen ve Panama’da tutuklanan Muaz Türkyılmaz davaları hakkında özel bir rapor hazırladı.





15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana, Türkiye AKP hükümeti, Interpol Anayasasının ruhuna ve yürürlükteki ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olarak, Interpol aracılığıyla siyasi amaçlı bültenler yayınlayarak yurtdışındaki muhalifleri sindirmeye çalışıyor. Yurt dışında yüzlerce, hatta binlerce Türk vatandaşı seyahat ederken kırmızı bülten veya pasaport iptalleri nedeniyle gözaltına alınıyor, zorla Türkiye’ye deport ediliyor veya iade edilme riski yaşıyor.





BİR SUİSTİMAL ÖRNEĞİ: SELAHADDİN GÜLEN DAVASI





Selahaddin Gülen davası, Interpol sisteminin Türkiye tarafından siyasi olarak kötüye kullanılmasının başlıca örneğidir. Selahaddin Gülen, Interpol Ankara tarafından yayınlanan kırmızı bülten uyarısına istinaden 17 Ekim 2021’de Nairobi’de gözaltına alındı. Daha önce yargılandığı ve 2008 yılında tüm suçlamalardan beraat ettiği halde asılsız suçlardan dolayı tekrar tutuklandı. Selahaddin Gülen, 3 Mayıs 2021’de Kenya’dan kaçırılması ve 5 Mayıs 2021’de Ankara’ya yasadışı olarak nakledilmesinin ardından, Türk makamları tarafından anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terörizm nedeniyle soruşturulup yargılandı.





Muaz Türkyılmaz davası da Interpol sisteminin Türkiye tarafından siyasi olarak kötüye kullanılmasının bir başka örneğidir. Muaz Türkyılmaz, 8 Eylül 2020’de Hollanda’ya giden uçağa binerken Panama göçmenlik makamları tarafından pasaportuna el konulmasının ardından 14 Eylül 2020’de Panama City’de tutuklandı. Panama Şehri’nde iade öncesi birkaç ay tutuklu kaldıktan sonra Muaz Türkyılmaz nihayet mahkeme tarafından serbest bırakıldı ve üçüncü bir ülkeye güvenli bir şekilde ulaşmayı başardı.





Selahaddin Gülen ve Muaz Türkyılmaz davaları, haklarındaki asılsız suçlamaları ve Interpol Genel Sekreterliği ve Panama hükümeti tarafından reddedilen talepler incelendiğinde, Türk yetkililerin Interpol’e ve Üye Devletlere gözaltı ve iade talepleri için yanıltıcı bilgiler verdikleri ortaya çekiyor.







KIRMIZI BÜLTEN TALEPLERİ HUKUKSUZ





Journalists and Writers Foundation (JWF) tarafından hazırlanan bu özel raporda, 23-25 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 89. Interpol Zirvesinde, Genel Kurul üyelerinin, Türkiye hükümeti yetkililerine, eylemlerinin Interpol Anayasası ve Evrensel İnsan Haklarını Beyannamesi ilkelerine uyması gerektiğini hatırlatmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtildi. Raporda, Interpol sistemin istismar eden Türkiye hükümetinin yurtdışındaki muhaliflere yönelik operasyonlarına yönelik tüm kırmızı bülten ve difüzyon taleplerinin Interpol ve diğer üye devletler tarafından ihtiyatlı bir şekilde ele alınması ve reddedilmesi uyarısı yapılıyor.





Journalists and Writers Foundation, New York Eyaletinde kayıtlı ve Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Departmanı tarafından akredite bir sivil toplum kuruluşudur.