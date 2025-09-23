Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan BM Genel Kurulu'nda küresel sorunlara çözüm arayışı /23 Eylül 2025 20:34

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan BM Genel Kurulu'nda küresel sorunlara çözüm arayışı

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (UNGA) 80. Oturumu çerçevesinde organize ettiği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı” ve bu bağlamda planlanan üç günlük etkinlikleri başladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER-NEW YORK

Uluslararası konferans katılımcılarına dün akşam, New York Manhattan’da “hoşgeldin ve tanışma”resepsiyonu yapıldı. Bugün ise dünyanın dört bir yanından uzmanlar ile konferanslar başladı.

GAZETECİLER VE YAZARLAR VAKFI'NDAN BM'DE DİKKAT ÇEKEN ETKİNLİK
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. Oturumu'na (UNGA80) eş zamanlı olarak Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, 30 ülkeden 56 sivil toplum örgütüyle işbirliği yaparak, dünyanın önde gelen uzmanlarını ve gazetecilerini bir araya getirdi. 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2025 Yuvarlak Masa Oturumları kapsamında, küresel sürdürülebilir barış ve kalkınmayı teşvik etmek ve korumak için önemli konular ele alınıyor. 

Bu etkinlikte, uzmanlar, gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum liderleri de dahil olmak üzere çok sayıda paydaşın sosyal sorunlar konusunda farkındalık yaratması ve sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara olası çözümler hakkında fikir alışverişinde bulunması için bir platform oluşturmak amaçlanıyor.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun (UNGA) 80. Oturumu çerçevesinde organize ettiği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı”, üç gün süreli olacak, yüzlerce uzman katılımcıyı bir araya getirecek.
