Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan yeni rapor: Türkiye’de Eğitim Hakkına Saldırı

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Türk Hükümeti’nin eğitim hakkı ihlallerine ışık tutan raporda, eğitim hakları ihlal edilen öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere yer veriliyor.
Raporda, ”Türk hükümeti, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (ICESCR) kapsamında eğitim hakkının temel özelliklerinin korunması ve uygulamasında uluslararası yükümlülüklerini açıkça ihlal ediyor. Türk hükümeti, akademik özgürlükleri ve diğer temel özgürlükleri ihlal ederek Türkiye’deki yüksek öğretim üzerinde yıkıcı etkiler bırakmış ve Türkiye’nin geleceğini tehlikeye atmıştır.” ifadelerine yer verildi.
Nasıl Destek Olabilirsiniz?
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, rapor ışığında yapacakları kampanya için destek istedi:
”Türkiye’de öğrenci, öğretmen, eğitimci ve akademisyenlerin yaşadıkları eğitim hakkı ihlallerinin duyurulmasını rica ediyoruz. Maruz kaldığınız eğitim hakkı ihlallerini sosyal medya kampanyasında #RighttoEducationTurkey ve Türkiyede EğitimHakkı etiketleriyle paylaşıp, bize destek olabilirsiniz”
Tarih: 24 Ocak 2022- Pazartesi
Saat: 11:00 AM (USA-New York)
12:00 PM (Güney Amerika)
17:00 (Avrupa-Afrika)
19:00 (Türkiye)
21:30 (Güney Asya)
Konu: Türkiye’de Eğitim Hakkına Saldırı
Kaynak: https://jwf.org/jwf/wp-content/uploads/2022/01/Assault-on-the-Right-to-Education-in-Turkey.pdf
Hazırlayan: Journalists and Writers Foundation (JWF)
Etiket ve Hesaplar
ingilizce etiket: #RighttoEducationTurkey
Türkçe etiket: Türkiyede EğitimHakkı
@JWFoundation_
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