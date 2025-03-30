Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı: 'Son gelişmelerden büyük endişe duyuyoruz'

"Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Türkiye’deki son gelişmelerden ve İstanbul’un demokratik yollarla seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasından derin bir endişe duymaktadır.” denilen açıklamada, “Protestoculara yönelik şiddet dolu polis müdahalesi ve ardından gelen büyük tutuklama dalgası da son derece endişe vericidir. Bu eylemler, halkın iradesine, hukukun üstünlüğüne ve barışçıl protesto etme hakkına açık bir saldırıdır.” ifadeleri kullanıldı.





“Türkiye’deki Son Gelişmeler ve Kötüleşen İnsan Hakları Durumu” başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:





”Son yaşanan gerginlik, mevcut hükümetin muhalefeti susturmak için yargıyı kullanma alışkanlığının sadece en son örneğidir. Kürt siyasi hareketinden demokratik yollarla seçilmiş birçok belediye başkanı, 2024 yerel seçimlerinden kısa bir süre keyfi bir şekilde görevden alınıp, hükümet tarafından atanan kayyımlarla değiştirilmiştir. Muhalefet liderlerinin yargısal taciz yoluyla sürekli hedef alınması, 15 Temmuz 2016’dan bu yana terörle mücadele kanunlarının suiistimal edilmesi , demokratik kurumların aşınması, hatta gazetecilerin, yazarların ve muhalif bütün seslerin bastırılması Türkiye’yi geri dönüşü olmayan karanlık bir döneme sokacağı konusunda ciddi endişeler doğurmaktadır.





”TÜRK HÜKÜMETİNİ DEMOKRASİYE GERİ DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ”





Türk hükümetini demokrasiye geri dönmeye, seçilmiş yetkililerin haklarına saygı göstermeye ve tüm siyasi ve sivil aktörlerin zulüm korkusu olmadan özgürce faaliyet gösterebilmelerini sağlamaya çağırıyoruz. Ayrıca, uluslar arası toplumu Türkiye’deki bu antidemokratik eylemlerden dolayı yetkilileri sorumlu tutmaya ve ülkedeki siyasi ve sivil özgürlükleri yeniden sağlama çabalarına destek vermeye davet ediyoruz.





”ANTİDEMOKRATİK REJİM, KENDİNE BOYUN EĞMEYEN TÜM SİYASİ VE SİVİL GRUPLARI TEKER TEKER HEDEF ALMAKTADIR”





15 Temmuz 2016’dan bugüne yaşanan mağduriyetler ve hak ihlalleri, Türk hükümetinin muhalif gruplardaki ayrılıklardan ve kırılganlıklardan nasıl faydalandığı göstermektedir. Bugünkü antidemokratik rejim, kendine boyun eğmeyen tüm siyasi ve sivil grupları teker teker hedef almaktadır. Siyasi anlaşmazlıklarına rağmen bu kötü döngüyü durdurmak için herkesin dayanışma içinde hareket etmesi gerçeği ortaya çıkmıştır. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, yaşanan onca insan hakları mağduriyetlerine ve hak ihlallerine rağmen Türkiye’de ve dünyada diyalog, demokrasi ve insan haklarını teşvik etmeye kararlıdır. Adil ve demokratik bir Türkiye için çalışan herkesin yanında olmaya devam edecektir.”