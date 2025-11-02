Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciler ve Yazarlar Vakfın'dan Dünya Çocuk Günü için dikkat çeken etkinlik /02 Kasım 2025 12:20

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfın'dan Dünya Çocuk Günü için dikkat çeken etkinlik

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (JWF), Dünya Çocuk Günü 2025 kapsamında bir kampanyayla gençleri ve çocukları, haklarına dair düşüncelerini paylaşmaya davet etti. Katılımcılardan, “çocuk haklarının sizin ve toplumunuz için ne ifade ettiğini” anlatan 1-2 dakikalık yatay bir video hazırlamaları isteniyor. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2025 olarak açıklandı.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, her yıl 20 Kasım’da dünya genelinde kutlanan Dünya Çocuk Günü, bu yıl “Benim Günüm, Benim Haklarım” temasıyla çocukların sesini duyurmayı amaçlıyor. Gün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1989’da kabul ettiği Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yıldönümünde kutlanıyor. Bu sözleşme, her çocuğun yaşama, eğitim, korunma, katılım ve eşitlik hakkını güvence altına alıyor.

Kampanya, dünyanın dört bir yanındaki gençlerin hikayelerini, karşılaştıkları zorlukları ve adil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek hayallerini paylaşmalarını teşvik ediyor. JWF, katılımcılara videolarını yönlendirmek için çeşitli başlıklar da sunuyor:

Günlük Hayatım ve Haklarım: Güvende hissetmek, mutluluk, topluluk desteği

Çocuklar ve Eşitsizlik: Yoksulluk, açlık, temiz su ve sağlık hizmetine erişim

Herkes İçin Eğitim: Kaliteli eğitimin bir hak olduğu bilinci

İyi Sağlık ve Refah: Fiziksel ve zihinsel sağlığın önemi

Koruma ve Güvenlik: İstismara ve sömürüye karşı durmak

İklim ve Geleceğimiz: Çevre ve iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkisi

Teknoloji ve Dijital Haklar: Güvenli ve kapsayıcı dijital yaşam

Hayaller ve Liderlik: Barış, eşitlik ve adalet için gençlerin rolü

Benim Günüm, Benim Haklarım: Her çocuğun sesinin duyulması


Etkinlik, çocukları yalnızca konuşmaya değil, dünyayı değiştirecek çözümler üretmeye de teşvik ediyor.

“Çocukları dinlemenin zamanı geldi. Onların haklarını her gün korumanın zamanı geldi.”

1-2 dakikadan oluşacak ve yataş şekilde hazırlanması istenen videolarla yarışmaya katılmak için son tarih 15 Kasım 2025. 

Detaylara bakın ve videonuzu gönderin: 







