Gazeteciler ve Yazarlar Vakfın'dan Dünya Çocuk Günü için dikkat çeken etkinlik

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, her yıl 20 Kasım’da dünya genelinde kutlanan Dünya Çocuk Günü, bu yıl “Benim Günüm, Benim Haklarım” temasıyla çocukların sesini duyurmayı amaçlıyor. Gün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1989’da kabul ettiği Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yıldönümünde kutlanıyor. Bu sözleşme, her çocuğun yaşama, eğitim, korunma, katılım ve eşitlik hakkını güvence altına alıyor.





Kampanya, dünyanın dört bir yanındaki gençlerin hikayelerini, karşılaştıkları zorlukları ve adil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek hayallerini paylaşmalarını teşvik ediyor. JWF, katılımcılara videolarını yönlendirmek için çeşitli başlıklar da sunuyor:





Günlük Hayatım ve Haklarım: Güvende hissetmek, mutluluk, topluluk desteği





Çocuklar ve Eşitsizlik: Yoksulluk, açlık, temiz su ve sağlık hizmetine erişim





Herkes İçin Eğitim: Kaliteli eğitimin bir hak olduğu bilinci





İyi Sağlık ve Refah: Fiziksel ve zihinsel sağlığın önemi





Koruma ve Güvenlik: İstismara ve sömürüye karşı durmak





İklim ve Geleceğimiz: Çevre ve iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkisi





Teknoloji ve Dijital Haklar: Güvenli ve kapsayıcı dijital yaşam





Hayaller ve Liderlik: Barış, eşitlik ve adalet için gençlerin rolü





Benim Günüm, Benim Haklarım: Her çocuğun sesinin duyulması









Etkinlik, çocukları yalnızca konuşmaya değil, dünyayı değiştirecek çözümler üretmeye de teşvik ediyor.





“Çocukları dinlemenin zamanı geldi. Onların haklarını her gün korumanın zamanı geldi.”