Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan 'Kaçırmaları Durdurun' kampanyası /15 Ekim 2021 13:08

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan 'Kaçırmaları Durdurun' kampanyası

Birleşmiş Milletler Zorla ve Gönülsüz Kaybetmeler Çalışma Grubu'nun Türkiye Raporu ile ilgili Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı bir sosyal medya kampanyası başlattı.

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Birleşmiş Milletler Zorla ve Gönülsüz Kaybetmeler Çalışma Grubu’nun (WGEID) BM İnsan Hakları Konseyi 48. oturumunda sunduğu zorla kayıplar yıllık raporunda, Türkiye’nin yurtdışında MİT aracılığı ile insan kaçırmaları kınandı.

Raporda, 5 Temmuz 2021’de AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 100’den fazla kişinin yurt dışından Türkiye’ye kaçırılmasında oynadığı rol nedeniyle MİT'i övdüğü basın açıklaması eleştirilirken, “Sistematik zorla kaybetme uygulaması, doğası gereği insanlığa karşı bir suçtur” denildi.

 Bu çarpıcı rapora kamuoyunun dikkatini çekmek isteyen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Twitter'da bir kampanya düzenledi.

Sosyal medya kullanıcıları #StopAbductions (Kaçırmaları Durdurun) hashtagi ile mesajlarını paylaşabilecek.


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