Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan Medya ve Gazetecilik Webinarları 2025 /13 Mayıs 2025 10:09

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan Medya ve Gazetecilik Webinarları 2025

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (JWF), Medya ve Gazetecilik Webinarları 2025 başvuruları açıldı.

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MEDYA VE GAZETECİLİK WEBİNALARI 2025, 26 Mayıs ve 4 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. 


Bu fırsat, genç gazetecilik ve medya bölümünde okuyan üniversite öğrencilerini, medya profesyonelleri ve insan hakları savunucularını dinamik bir küresel ağa katılmaya davet ediyor. Medya ve Gazetecilik Webinarları (MJW), yoğun webinarlar, mentorluk ve profesyonel gazetecilerle etkileşimle deneyimsel öğrenmeyi ön planda tutan bir sertifika programıdır.

Bu program, gazetecilik öğrencileri ve gelişmekte olan medya profesyonellerine kariyerlerinde başarı için gerekli olan bilgi, deneyim ve donanımları sağlamayı amaçlar; araştırma ve makale yazımı yoluyla teoriyi pratiğe dönüştürerek deneyimsel öğrenmeyi teşvik eder. Katılımcılar, gazetecilik, iletişim ve medya meslekleri hakkında kapsamlı bir anlayış kazanacaklar.

Altıncı yılında olan MJW Webinarları, seçkin medya uzmanları tarafından yönetilen kapsamlı eğitim oturumları ve panel tartışmalarını içerecek. Bu oturumlar, katılımcıların gazetecilik ve insan hakları raporlamasının güncel zorluklarında yol almalarına yardımcı olacak değerli kaynaklar sağlayacak. 

BAŞVURU
Son Tarih: 20 Mayıs 2025

MJW 2025 Broşürü

PROGRAM TAKVİMİ

Oturum 1: (Panel)
Araştırmacı Gazeteciliğin Etikleri ve Stratejileri: Otokratik Rejimlerden Üzerinden Vakalar 
26 Mayıs 2025, Pazartesi (10:00 - 11:30 EST) 

Oturum 2: (Eğitim)
Medya Okuryazarlığı ve Anlatıların Kutuplaşma ve Bilgi Kirliğine Etkileri 
28 Mayıs 2025, Çarşamba (10:00 - 11:30 EST) 

Oturum 3: (Eğitim)
Uluslararası Baskı, Sansür ve Dijital Saldırılarla Mücadele Yöntemleri 
30 Mayıs 2025, Cuma (10:00 - 11:30 EST) 

Oturum 4: (Panel)
Gazetecilik ve İnsan Hakları Savunuculuğu Arasındaki Güçlü Bağlantı
2 Haziran 2025, Pazartesi (10:00 - 11:30 EST) 

Oturum 5: (Panel)
Medya ve Basın Özgürlüğü Kuruluşlarının Tanıtımı
4 Haziran 2025, Çarşamba (10:00 - 11:30 EST) 

Başvuru Son Tarihi: 20 Mayıs 2025 
Daha fazla bilgi: www.jwfacademy.org
JWF Akademi: www.jwfAcademy.org
JWF Web Sitesi: www.jwf.org

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