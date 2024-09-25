Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın BM ile düzenlediği konferansa büyük ilgi

























Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun (UNGA) 79. Oturumu çerçevesinde organize ettiği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı” ve bu bağlamda planlanan üç günlük etkinlikleri çok sayıda katılımcı ile gerçekleşti.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. Oturumuna (UNGA79) eş zamanlı olarak Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, 30 ülkeden 56 sivil toplum örgütüyle işbirliği yaparak, dünyanın önde gelen uzmanlarını ve gazetecilerini bir araya getirdi.Faaliyetlerini 30 yıl önce İstanbul’da başlatan ve Türkiye entelektüel birikimine büyük katkısı olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (JWF),2014'teki uluslararası şekle dönüşümünden bu yana, amiral gemisi etkinliği, dünyanın dört bir yanından 171'den fazla üst düzey BM diplomatını, devlet başkanını, sivil toplum liderini ve insan hakları savunucusunu bir araya getiriyor.Bu senenin etkinliklerinin tanıtım resepsiyonunda açılış konuşması yapan JWF Başkanı Mehmet Kılıç 30 yıllık tecrübelerini anlattı. Kılıç, “Bu önemli etkinlik, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin (SDG) ilerlemesi hakkında değerli öneriler üretiyor ve barış ve güvenlikle ilgili acil konuları ele alıyor. Üç günlük etkinlikler kapsamında çeşitli kalkınma paydaşlarıyla küresel ortaklıkları teşvik eden düşünce ve diplomatik angajmanlar içeriyor ve sivil toplum örgütlerinden en iyi uygulamaların paylaşılması için kapsayıcı bir platform oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.Bu bağlamda JWK, bütün katılımcılarını 22-25 Eylül 2024 günleri New York'ta ağırladı. Üç günlük program, çeşitli kalkınma modelleriyle küresel ortaklıkları teşvik ederek sivil toplum örgütlerinden en iyi uygulamaların paylaşılması için kapsayıcı bir platform oluşturdu. Katılımcı global partner kuruluşlar kendi deneyimlerini ve projelerini paylaştılar. Üç günlük süre içinde, yüksek düzey resepsiyon, Yuvarlak Masa Tartışmaları ve SDG'ler Konferansı gerçekleşti. Küresel barışı iyileştirmek ve kimseyi geride bırakmamak için kapsamlı çözümler sunuldu.2014 yılından bu yana JWF, devlet başkanları, UNGA heyetleri, BM kıdemli görevlileri, diplomatlar, uzmanlar ve önde gelen sivil toplum aktörleri dahil olmak üzere 150 üst düzey konuşmacıyı başarılı şekilde ağırladı. Bu yıl için ise UNGA Konferansı, 30 ülkeden 56 STK'yı ‘Herkes için Küresel Ortaklıklar'a katkıda bulunmak üzere harekete geçirdi. Üç gün boyunca yuvarlak masa toplantıları, paneller ve farklı etkinliklerde bir araya getirdi.Bu yılın etkinliklerinde “Kimseyi Geride Bırakma” sloganıyla hareket eden JWF, bütün insanların temel haklarını destekleyen barışçıl, kapsayıcı ve adil toplumlar, temiz ve sağlıklı çevreler kurmaya yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temel vizyonunu amaçladı.New York'taki BM Genel Kurulu sırasında BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine önemli bir rol üstlenen Gazeteciler Yazarlar Vakfı (JWF)başarılı bir tartışma ve diyalog platformu oluşturarak bütün insanlığın faydasına konuları, uzmanlar ve akademisyenlerle tartışmaya açıyor.Dünyanın dört bir yanından çok sayıda devlet adamı, gazeteci, uzman ve akademisyen küresel zorlukları tartışarak, barış kültürü, insan hakları, kalkınma modelleri, basın özgürlüğü ve diğer önemli konuları masaya yatırıyor. Alternatif bir çerçeve olarak sivil bakış önerileri sunuyor. Katılımcılar, küresel zorlukların üstesinden gelme konusunda paha biçilmez deneyim kazanıyor ve uluslararası paylaşımı daha da ileriye taşıyarak kültürler arası zenginleşmeye katkı sağlıyor.