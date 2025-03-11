Gazeteciler ve Yazarlar Vakfın'ndan BM'de önemli etkinlik

Birleşmiş Milletler çatısı altında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, insan hakları savunucuları ve kadın liderlerin bir araya getirileceği önemli bir projeyi hayata geçiriyor.





21 Mart’a kadar New York’ta gerçekleştirilecek olan 69. Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (CSW69) sırasında 7 ülkeden 16 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) iş birliğiyle 14 panel düzenleyecek.





KADIN LİDERLER VE İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI BİR ARADA

BM CSW69 toplantıları, Birleşmiş Milletlere üye 193 devletten kadın liderler ve insan hakları savunucularını bir araya getiren, kadın hakları savunuculuğunda önemli bir anlaşma olan Pekin Bildirgesi’nin 30. yıl dönümünü kutlayan tarihi bir etkinlik. Önemli gelişmelere rağmen, BM’ye üye ülkelerin cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi hedeflerine tamamen ulaşmadığı gerçeğini kabul etmek başarılı politika çalışmalarının artması için önem arz ediyor. CSW69 toplantıları, SDG #5: Cinsiyet Eşitliği konusundaki ilerlemelerin gözden geçirilmesine odaklanacak ve yerel düzeyde eylem odaklı politikaları ilerletmek üzere hükümetler arasında ortaklıkları güçlendirecek.





ÇATIŞMALARIN ÖNLENMESİNDE KADININ ROLÜ VURGULANACAK

Ayrıca, 2025 yılı, Kadın, Barış ve Güvenlik (WPS) konulu BM Güvenlik Konseyi Kararı 1325’in 25. yılını işaret etmekte. Bu karar, kadınların çatışmaların önlenmesi ve çözüm yollarının bulunmasındaki kritik rolünü ve savaşın özellikle yaşadıkları yerlerden zoraki göçe maruz bırakılmış kadınlar ve kız çocukları üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulamakta.





14 PANEL

New York’ta, 69. Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu bir araya gelirken, JWF (GYV) ve küresel ortakları, mülteci ve göçmenleri de içeren kadın ve kız çocuklarına yönelik Cinsiyete Dayalı Şiddet (GBV) ile ilgili kritik diyaloglar düzenlemek için kadın liderleri, insan hakları uzmanlarını ve sivil toplum üyelerini bir araya getirecek 14 panel organize edecek. Bu konular, dünya genelinde milyonlarca kadını etkilemekte.





2025, Pekin Bildirgesi ve Eylem Platformu’nun 30. yıl dönümünün yanı sıra CSW 69. Oturumu’nun ana odak noktası, Pekin Bildirgesi ve Eylem Platformu’nun uygulamasının gözden geçirilmesi, dünya genelinde kadınların karşılaştığı mevcut zorlukların değerlendirilmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin tam olarak gerçekleştirilmesi için bir yol sunmakta.









CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ HEDEFİNDE NEREDEYİZ?

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 5.si olan “Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınları ve kızların güçlendirilmesi” amacı 2030’a beş yıl kala hiçbir devlet tarafından tamamıyla uygulanabilmiş değil. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı ve UN Women tarafından üretilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine İlişkin İlerleme: Cinsiyet Anlık Durumu 2024” başlıklı rapora göre, kadınlara yönelik şiddet dünyada devam etmekte. Rapora göre, tek taraflı sosyal normları sorgulamak, zararlı uygulamaları ortadan kaldırmak ve ayrımcı yasaları değiştirmek için acil eylem gerekmekte. Kadınların liderlik rollerini artırmak ve cinsiyet eşitliğine yatırımları artırmak, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde hayati öneme sahip. Ne yazık ki, 2024 yılında 15-49 yaş aralığındaki her 8 kadından ve kızdan biri, yakın bir partner tarafından cinsel ve/veya fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Ayrıca, her 4 kızdan biri çocuk yaşta evlendirildi.





Bu acil sorunlara cevap olarak, JWF ve ortakları, 2030’a kadar SDG #5 hedeflerine ulaşmak adına anlamlı paneller ve oturumlar düzenlemek ve küresel ortaklıklar geliştirmek için kadın haklarını savunanları, yüksek düzeyde karar vericileri ve BM diplomatlarını bir araya getirecek.





PANELLER VE ETKİNLİKLER

14 panel oturumu, önemli temaları ve meseleleri kapsayarak başarılı uygulamaların ve yenilikçi çözümlerin paylaşılmasına olanak tanıyacak:





10 Mart 2025

? Kadın Sivil Toplum Üyelerinin Karşılaştığı Zorluklar: İhlaller ve Potansiyel Çözümler (GYV)

? Sınırların Ötesinde: Sağlık, Cinsiyet ve Sosyal Dışlanmayı Keşfetmek (AST)





11 Mart 2025

? Pekin 30+: Kadınların İlerlemesinde Yüksek Eğitimin Rolü ve Etkisi (NAU)

? Eğitim, Kültür ve Ekonomik Güçlenme Yoluyla Cinsiyet Eşitliğini İlerletmek (ADVU-IWA)

? Dayanıklılık ve Güçlenme: Mülteci ve Göçmen Kadınlar için Cinsiyete Dayalı Şiddet Üzerine Dönüştürücü Yaklaşımlar (ANAIS – ADVU)





12 Mart 2025

? Medyada Kadınlar: Cinsiyet Eşitliği için Anlatıları Şekillendirmek (INJGP)





13 Mart 2025

? Engelleri Kırmak: Mülteci Nüfuslarda Kadınların Görünmeyen Liderliği (BL)

? Yarını Şekillendirmek: Toplumda Kadınları Güçlendirmek (Pioneer Academy)





17 Mart 2025

? Kadınların Küresel Sağlığa Eşit Erişimini Sağlamanın Yolları (GYV)

? Döngüyü Kırmak: Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Şiddet, Femisit ve Devletin Kadınlara Yönelik Baskısı (Set Them Free)





18 Mart 2025

? Sosyal Uyum Yoluyla Cinsiyet Eşitliği için Savunuculuk Yapan Göçmen Gençler (ADVU)

? Kadın ve Genç Mültecilerin Güçlendirilmesi: Dayanıklılığı Artırmak ve Kapsayıcılığı Sağlamak (DANAKER)





19 Mart 2025

? Mülteci Kadınların Eğitim Krizi: Yerinden Edilmiş Kadınlar ve Kızlar için Engeller Konusunda Uluslararası Bakış Açıları (ROVENA)

? Cinsiyet Temelli Çatışma ve Yerinden Edilme: Ukrayna, Türkiye, Afganistan ve Filistin (AST)





• Etkinliklerin ayrıntılı programı ve katılım bağlantıları için lütfen web sitemizi ziyaret edin: https://jwf.org/csw69-beijing30-2025/jwf-2025-events/





Küresel Ortaklıklar

? Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi (ABD)

? Refugees Unknown Stories Untold (ABD)

? Advocates of Silenced Turkey (ABD)

? North American University (ABD)

? US Council of Organizations (ABD)

? Pioneer Academy (ABD)

? Set Them Free (ABD)

? RoVena (ABD)

? ADVU – Diyalog ve Evrensel Diyalog Derneği (Romanya)

? Bükreş Uluslararası Kadınlar Derneği (Romanya)

? ANAIS (Romanya)

? Cinsiyet Perspektifine Sahip Gazeteciler Uluslararası Ağı (Latin Amerika)

? Kırgızistanlı Kadınların Polonya’daki Danaker Diyasporası (Polonya)

? BacharLorai (Kanada)

? İnsan Hakları Dayanışması (Birleşik Krallık)

? Prizmi Diyalog Kurumu (Arnavutluk)