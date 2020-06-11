Gazeteciler Yıldız ve Dükel adliyeye sevk edildi

Tele 1’in haberine göre, 8 Haziran’da gözaltına alınan Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı ve adliyeye götürüldüler.







Susma hakkını kullanan Müyesser Yıldız avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajında, “Bu operasyonun özü ve merkezi maalesef benim. Birileri 15 Temmuz’un perde arkasının sorgulanmasından çok korkuyor ve bunu engellemeye çalışıyor. Onun için bir kez daha imajını almadan bilgisayarıma el koydurdular. Demek ki korktukları bir şeyler var” dedi.







Dükel ve Yıldız’la birlikte İstanbul’da görevli bir asker de gözaltına alınmıştı. Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, “siyasal ve askeri casusluk” suçlaması yönetildiğini, soruşturmanın 2019 yılında başladığını ve dosyanın içeriğini henüz öğrenemediklerini söylemişti.