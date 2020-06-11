Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciler Yıldız ve Dükel adliyeye sevk edildi /11 Haziran 2020 19:44

Gazeteciler Yıldız ve Dükel adliyeye sevk edildi

"Siyasal ve askeri casusluk" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel adliyeye götürüldü.Gözaltına alınan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel adliyeye sevk edildi.

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Tele 1’in haberine göre, 8 Haziran’da gözaltına alınan Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı ve adliyeye götürüldüler.

Susma hakkını kullanan Müyesser Yıldız avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajında, “Bu operasyonun özü ve merkezi maalesef benim. Birileri 15 Temmuz’un perde arkasının sorgulanmasından çok korkuyor ve bunu engellemeye çalışıyor. Onun için bir kez daha imajını almadan bilgisayarıma el koydurdular. Demek ki korktukları bir şeyler var” dedi.

Dükel ve Yıldız’la birlikte İstanbul’da görevli bir asker de gözaltına alınmıştı. Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, “siyasal ve askeri casusluk” suçlaması yönetildiğini, soruşturmanın 2019 yılında başladığını ve dosyanın içeriğini henüz öğrenemediklerini söylemişti.
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