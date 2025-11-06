Gazeteciler yurtdışı yasağı ile serbest, telefonları gözaltında





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak hakkında “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” iddialarıyla işlem başlattı. Evlerinden alınan gazeteciler emniyetteki ifadelerinin ardından ‘Yurtdışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken telefonlarına el konulduğu öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında altı gazeteci hakkında “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” iddialarıyla işlem başlattı.Savcılığın talimatıyla Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak ifadeye çağrıldı.Sabah saat 06.00 sıralarında düzenlenen operasyonla Şaban Sevinç ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’ye götürüldü.Ayrıca Soner Yalçın ile Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’ın da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.Avukat Hüseyin Ersöz, sabah evinden alınıp ifade vermek üzere emniyete götürülen gazeteci Yavuz Oğhan’ın, serbest bırakılma tutanağı imzalanmasına rağmen Emniyet’ten çıkmasına izin verilmediğini duyurdu.Ersöz canlı yayında açıklama yaparken kısa süre sonra Oğhan serbest bırakıldı.Gazetecinin telefonuna el konulduğu, buna rağmen emniyetten ayrılmasına izin verildiği öğrenildi.Öte yandan, Şaban Sevinç de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Oğhan serbest kalmasının ardından şunları söyledi:• Kapımız çalındı ve gözaltına alınmadık. İfade vermeye geldik. Avukatlar yanımızdaydı. “Serbestsiniz deyip” kağıt imzalattılar.• Sonra beklememizi söylediler. Daha sonra bana ‘Telefonunuz kalacak deyip siz gidin’ dediler. Üzücü bir durum. Yapacak bir şey yok. Herkese geçmiş olsun.• Meczup birisi Murat Ongun’un bize para verildiğini söyledi. Onlar soruldu. HTS kayıtları soruldu.• Bütün HTS kayıtları Beşiktaş’ta ve Dikilitaş’ta. Ben de orada oturuyorum. Aslı astarı olmayan suçlamalar.Sözcü’nün aktardığına göre; gazetecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan Yavuz Oğhan’ın ardından Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Ruşen Çakır ve Batuhan Çolak da emniyetteki ifadelerinin ardından ‘Yurtdışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.