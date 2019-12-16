Gazetecilere apoletsiz brifing!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Mahir Ünal’ın her hafta bazı genel yayın yönetmenlerini ve köşe yazarlarını Ankara'da genel merkez binasında brifing verdiği ortaya çıktı.





28 Şubatçıların verdiği brifinglere Derya Sazak, Yavuz Donat, Zafer Arapkirli, Nuri Çolakoğlu, Fatih Çekirge, Murat Yetkin, Ahmet Sever ve Metehan Demir başta olmak üzere çok sayıda gazeteci katılmıştı. Gazetecilere yönelik brifingleri dönemin Genelkurmay Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak (önde soldan 2'nci) koordine ediyordu.





AKP, 28 ŞUBATÇILARIN İZİNDEN GİDİYOR,





Yasaklarla mücadele ve demokrasi vaadi ile iktidara gelen AKP'nin medya brifingleri 28 Şubat döneminde askerlerin verdiği brifingleri hatırlattı.





Gazete Pencere'nin haberine göre Ünal’ın organize ettiği brifinglere bakanlar da katılıyor.





Haberde, “AKP'nin medya ile ilişkilerinde yeni bir döneme girildi. Mahir Ünal sorumlu olduğu alanda işi sıkı tutuyor. Her hafta bazı Genel Yayın Yönetmenleri ve köşe yazarları genel merkez binasında brifinge davet ediliyor. Yazılmamak kaydıyla verilen ‘brifinglere’ her seferinde farklı bir bakan katılıyor.” ifadeleri yer aldı.







