Gazetecilere peş peşe gözaltı

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kanalın Ankara Temsilcisi İsmail Dükel‘in gözaltına alındığını açıkladı. Merdan Yanardağ, Dükel’in gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından duyurdu:

“Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır.”

OdaTV de sitenin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız‘ın gözaltına alındığını duyurdu.









OdaTV’de yer alan habere göre Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, Yıldız’la beraber toplam üç kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu ifade etti. Müyesser Yıldız’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.





“YILDIZ, SOYLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU” İDDİASI





Gözaltılar sonrası twitter hesabından bir paylaşımda bulunan avukat Cem Cihan, şunları yazdı. Müyesser Yıldız evde yapılan aramadan sonra Ankara Emn. Müd. TEM Şubeye götürüldü. Kendisi ile birlikte üç kişi daha gözaltında. Suçlama askeri casusluk. Müyesser Yıldız cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Pazartesi gözaltına alındı.







