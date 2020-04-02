Gazetecilere tahliye: #VirüsGirmeden GazetecilerÇıksın

Tutuklu gazetecilere dikkat çekmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için yakın zaman önce kurulan Haberin Var Mı İnisiyatifi, koronavirüs (Kovid-19) salgınının cezaevleri üzerinde oluşturduğu tehdide dikkat çekmek için bu kez #VirüsGirmedenGazetecilerÇıksın etiketiyle sosyal medya kampanyası başlattı.









Kampanya kapsamında “Meclis Göreve, Gazetecilere Tahliye!” başlıklı bir metin hazırlanan videoyla birlikte paylaşıldı.





Kampanya metninde şu ifadeler yer aldı:





“Covid19 salgını Türkiye’de hız kesmeden can almaya devam ediyor. Hükümet bir takım tedbirler açıklarken düşüncesini söylemekten öte eylemde bulunmamış onlarca gazeteci ve siyasetçiyi cezaevlerinde kaderlerine terk ediyor. Türkiye’deki 359 hapishanede doluluk oranı yüzde 127. Son verilere göre hapishanelerde 100’den fazlası gazeteci olmak üzere 257 bin hükümlü, 43 bin tutuklu var.





Vakit daralıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği parlamenterleri, Uluslararası Pen ve diğerleri Türkiye’ye çağrılarını yineliyor: Cezaevlerini çok geç olmadan boşaltın!