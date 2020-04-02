Samanyolu Haber /Gündem / Gazetecilere tahliye: #VirüsGirmeden GazetecilerÇıksın /02 Nisan 2020 11:34

Gazetecilere tahliye: #VirüsGirmeden GazetecilerÇıksın

Haberin Var Mı İnisiyatifi, tutuklu meslektaşları için sosyal medyada bu kez #VirüsGirmedenGazetecilerÇıksın etiketiyle hashtag çalışması başlattı.

SHABER3.COM

Tutuklu gazetecilere dikkat çekmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için yakın zaman önce kurulan Haberin Var Mı İnisiyatifi, koronavirüs (Kovid-19) salgınının cezaevleri üzerinde oluşturduğu tehdide dikkat çekmek için bu kez #VirüsGirmedenGazetecilerÇıksın etiketiyle sosyal medya kampanyası başlattı.


 
Kampanya kapsamında “Meclis Göreve, Gazetecilere Tahliye!” başlıklı bir metin hazırlanan videoyla birlikte paylaşıldı.

Kampanya metninde şu ifadeler yer aldı:

“Covid19 salgını Türkiye’de hız kesmeden can almaya devam ediyor. Hükümet bir takım tedbirler açıklarken düşüncesini söylemekten öte eylemde bulunmamış onlarca gazeteci ve siyasetçiyi cezaevlerinde kaderlerine terk ediyor. Türkiye’deki 359 hapishanede doluluk oranı yüzde 127. Son verilere göre hapishanelerde 100’den fazlası gazeteci olmak üzere 257 bin hükümlü, 43 bin tutuklu var.

Vakit daralıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği parlamenterleri, Uluslararası Pen ve diğerleri Türkiye’ye çağrılarını yineliyor: Cezaevlerini çok geç olmadan boşaltın!
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazetecilere tahliye: #VirüsGirmeden GazetecilerÇıksın Sonraki Haber >>

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Bizim esas işimiz

Bizim esas işimiz

Nereden nereye…

Nereden nereye…

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:16:40