Gazetecilere yine ceza yağdı

KHK ile kapatılan Cihan Haber Ajansı ve Zaman gazetesinin Antalya bölgesinde görev yapan eski çalışanları ile yerel gazetecilerin örgüt üyeliği ve örgüte yardım suçlamalarıyla tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı.







Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Cihat Ünal, Ömer Özdemir ve Serhat Şeftali’nin “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay; Olgun Matur ve Osman Yakut’un “örgüte üye olmamakla birlikte yardım” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.





Gazeteciler Ali Orhan, Hasan Yavaşlar, Özkan Mayda, Kenan Baş ve Onur Fazıl Soydal ise üzerlerine atılı tüm suçlamalardan beraat etti. Aynı dava kapsamında Antalya’da yargılanan bir başka gazeteci Tuncer Çetinkaya’nın tutuklu yargılandığı için dosyası ayrılmış, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılarak 2018 yılında adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.









MAHKEME 5 YIL SÜRDÜ

Jailed Journos.com’un haberine göre 15 Temmuz’dan sonra Antalya’da çalışan Zaman gazetesi, Cihan Haber Ajansı, bazı yerel gazete ve internet siteleri çalışanlarına operasyon düzenlenerek 19 kişi Gülen Hareketi’nin medya yapılanması iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Zaman Gazetesi’nin eski Antalya Bölge Temsilcisi Tuncer Çetinkaya, Cihan Haber Ajansı’nın muhabirleri Ömer Özdemir, Cihat Ünal, Özkan Mayda; Cihan Haber Ajansı ile birlikte Zaman Gazetesi’nin muhabiri Kenan Baş, Zaman Gazetesi muhabiri Osman Yakut, “Bizim Antalya” internet haber sitesinin sahibi ve yazarı Olgun Matur, Cihan Haber Ajansı’nın Antalya Bölge Temsilcisi Serhat Şeftali tutuklandı. 8 gazeteci, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde konuldu.





Gazeteciler hakkında iddianame, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 22 Mart 2017 tarihinde tamamlandı. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Tuncer Çetinkaya hariç diğer gazeteciler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.









YAZILAR SUÇ SAYILDI

İddianamede, gazetecilerin; Zaman ce Cihan Haber Ajansı’nda kaydının olduğu ve örgüt adına basın yayın faaliyeti yürüttüğü iddia edildi. Kapatılan Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi’nin muhabiri Kenan Baş’ın, 2000 ve 2005 yılları arasında uluslararası haber ajansı Reuters’te çalışmış olması da kendisi hakkında, iddianameye eklenen bilgilerden biriydi.





İddianamede sadece “Bizim Antalya” internet haber sitesinin sahibi ve yazarı Olgun Matur ve kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski Antalya Bölge Temsilcisi Tuncer Çetinkaya hakkındaki suçlamalar, yayımlanan köşe yazısı ve haberlerle delillendirildi!





Matur’un, “Bizim Antalya” adlı internet haber sitesinde Mart 2014, Kasım 2015 ve Nisan 2016 tarihlerinde yayımlanan yazılarına tam metin olarak yer verildi. Matur’un, Gülen Hareketi lehine yazılar yazdığı ve haberler yayınladığı iddia edildi. Çetinkaya’nın ise “Bizim Antalya” internet haber sitesinde haberler ve yazılar yazdığı belirtildi.





ÇETİNKAYA’YA 7,6 YIL HAPİS CEZASI

2018 yılında tutuklu yargılanan gazeteci Tuncer Çetinkaya’ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Çetinkaya sağlık sorunları gerekçesiyle adli kontrolle tahliye edildi.





Bugün Antalya’da görülen davada savcı, bir önceki duruşmada yaptığı mütalaasını tekrar ederek tutuksuz yargılanan gazeteciler Olgun Matur, Özkan Mayda, Osman Yakut, Cihat Ünal, Kenan Baş, Ömer Özdemir ve Serhat Şeftali’nin örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmalarını; Ali Orhan ve Hasan Yavaşlar’ın ise beraatlarını talep etti.





“DÜNYADA TUTUKLANAN TEK SPOR MUHABİRİYİM”

Savcının mütaalasına karşı son savunmasını yapan gazeteciler şunları söyledi:





Eski Cihan muhabiri Özkan Mayda, “Dünyada yargılanan ve tutuklanan tek spor muhabiriyim. Benimle aynı şekilde spor muhabirliği yapan ve aynı şirkette çalışan birçok insan yorumcu veya müdür olarak farklı kanallarda çalışmaya devam ediyor” dedi.





“HABERLERİME ÖDÜLLER VERİLDİ”

Eski Cihan çalışanı Cihat Ünal, “Yaklaşık 15 yıldır gazetecilik yapıyorum. Yaptığım haberlerden dolayı ödüller aldım. Yaptığım telefon görüşmeleri suçlama konusu yapılıyor. Ben muhabirim ve kaynaklarımla telefonda görüşüyorum. Tüm gazeteciler de bunu yapıyor.” dedi.





Eski Zaman çalışanı Ömer Özdemir, “2012 yılında Zaman gazetesinde çalıştım ve bir yıl sonra askere gittim. Ondan sonra da cemaatle ilişkili hiçbir kurumu ile ilişkim olmadı. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.





“BU BİR SİYASİ DAVADIR”

“Bizim Antalya” haber sitesinin sahibi Olgun Matur, “Hiçbir somut delil olmadığı halde 4 köşe yazım gerekçe gösterilerek cezalandırılmam isteniyor. Bizim yanımızda 50’ye yakın kişi çalıştı, kimse hakkında dava açılmadı. Bu dava siyasi bir davadır. Beraatımı talep ediyorum” dedi.





Zaman Antalya Bölge Temsilcisi Serhat Şeftali’nin avukatı Halil Istıl, “Müvekkilimin örgütle herhangi bir bağlantısı yoktur. Gazetecilik faaliyeti dışında örgütsel sayılabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamıştır. Beraatını talep ediyoruz” dedi.





3 gazetecinin avukatı Münip Ermiş, “Bu aceleye getirilmiş bir dava. Zaman yöneticilerinin yargılandığı 1 dava yok. Bu dava açıldığında hukuksal olarak kime sirayet edeceği kestirilemedi. Gazeteciler beraat ettirilmeli.” dedi.





Kararını açıklayan Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Cihat Ünal, Ömer Özdemir ve Serhat Şeftali’nin “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay; Olgun Matur ve Osman Yakut’un “örgüte üye olmamakla birlikte yardım” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.





Gazeteciler Ali Orhan, Hasan Yavaşlar, Özkan Mayda, Kenan Baş ve Onur Fazıl Soydal ise üzerlerine atılı tüm suçlamalardan beraat etti.