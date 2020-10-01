Gazetecileri Koruma Komitesi: Abdullah Bozkurt’a saldırıda sorumlular hesap vermeli

CPJ’nin Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said, “İsveç makamları, gazeteci Abdullah Bozkurt’a yapılan saldırıyı hızlı ve kapsamlı bir şekilde soruşturmalı, failleri ve saldırı emrini verenleri bulmalı ve onları adalete teslim etmelidir” dedi.





Said sözlerini şöyle sürdürdü, “İsveçli yetkililer, bu tür saldırıları önlemek için çabalarını en üst düzeye çıkarmalı, Bozkurt ve diğer sürgündeki gazetecilerin yaşamlarının risk altında olduğundan korkmadan çalışmalarını sağlamalıdır.”





BOZKURT: SALDIRININ SEBEBİ NORDİC MONİTOR’ÜN HABERLERİ

Sürgündeki gazeteci Abdullah Bozkurt, 24 Eylül günü Stockholm’deki evinin önünde kimliği belirsiz üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri Bozkurt’u yere çekti ve ardından üçü de olay yerinden kaçmadan önce birkaç dakika boyunca gazeteciyi tekmeledi.





Saldırı sonrası Bozkurt’un yüzünde, kollarında ve bacaklarında sıyrık ve morluklar oluştu.





Komiteye saldırı hakkında bilgi veren Abdullah Bozkurt, saldırının genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı, Türk siyasetini ve istihbarat faaliyetlerini ele aldığı İsveç merkezli haber sitesi Nordic Monitor’ün yaptığı haberler dolayısıyla gerçekleştirildiğini söyledi.





Saldırının ardından İsveç polisi bir soruşturma açtı. Bozkurt, olayla ilgili görgü tanıklarının bulunduğunu söyledi.





Gazetecileri Komite Komitesi’ne olayla ilgili e-posta yoluyla bilgi veren İsveç polisi, saldırıya ilişkin bir soruşturmanın devam ettiğini ve resmi bir suçlama yapılmadan önce failler hakkında bilgi verilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.





SALDIRGANLAR BİR GÜN ÖNCE DE EVİN ÖNÜNDEYDİ

Bozkurt, CPJ’ye yaptığı açıklamada saldırganların, saldırıdan bir gün önce evinin önünde sokakta duran ve “konuşmak isttiyoruz” diye kendisine bağıran ve dışarı çıkmasını isteyen kimliği belirsiz üç kişi olduğuna inandığını söyledi.





Bozkurt, o kişilerle görüşmeyi reddettiğini ve bu kişilerin videosunu çektiğini, saldırı sonrası da bu görüntüleri polise teslim ettiğini ifade etti.





Bozkurt CPJ’ye verdiği demeçte, “Saldırıda bir hedef gözetildiğini ve bu saldırının sürgündeki Türk gazetecilere yönelik yıldırma kampanyasının bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu saldırıda verilen açık mesajın da Türk hükumetine karşı konuşmayı bırakın şeklinde olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.







Nordic Monitor, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirel yazılar ile Türk diplomat ve istihbarat ajanlarının suistimallerine ilişkin haberlere yer veriyordu.





Bozkurt, sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik sürekli olarak sosyal medyada tehditler aldığını, ancak bunların ağırlıklı olarak Türkiye’de yaşayan insanlardan geldiğini ifade etti. Bozkurt, özellikle yaşanan son saldırı ile ilgili herhangi bir tehdit almadığını belirtti.