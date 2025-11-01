Gazetecilerin Beyaz Saray basın ofisine erişimi kısıtladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) tarafından yayımlanan bir yazıya göre, gazeteciler artık önceden randevu almadan “Upper Press” olarak bilinen bölgeye giremeyecek. Bu alan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in ofisinin ve üst düzey basın ekibinin bulunduğu bölüm olarak biliniyor.



İletişim Direktörü Steven Cheung, kararı savunarak bazı gazetecilerin bakanları “pusuya düşürdüğünü” ve gizlice ses ile video kaydı yaptığını iddia etti. Cheung, X platformundan yaptığı açıklamada, “Bazı muhabirler, ofislerimizin görüntülerini ve gizli belgeleri izinsiz kaydederken yakalandı” dedi. Ancak bu iddialara ilişkin herhangi bir kanıt paylaşmadı.



Yeni düzenlemeye göre, gazeteciler hala Beyaz Saray brifing odasının yanında yer alan “Lower Press” adlı bölüme erişebilecek. Ancak bu alan, daha çok alt düzey basın görevlilerinin bulunduğu kısım olarak biliniyor.



Trump yönetimi, göreve dönüşünden bu yana basına yönelik bir dizi yeni kısıtlama getirdi. Pentagon’da da bu ay başında getirilen ve birçok büyük haber kuruluşunun imzalamayı reddettiği yeni kurallar tartışma yaratmıştı.



Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin (NSC) yetkilerini Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya devrederek kurumu doğrudan Beyaz Saray’ın kontrolüne almıştı. NSC’nin “yapısal değişiklikleri”nin ardından getirilen yeni kısıtlamalar, Beyaz Saray’ın “gizli bilgilerin sızmasını önleme” gerekçesiyle açıklandı.



ABD medyası, Demokrat Bill Clinton yönetiminin de 1990’larda benzer bir kısıtlama denemesi yaptığını ancak kısa sürede geri adım attığını hatırlattı.



Trump yönetimi, ocak ayında göreve dönüşünden bu yana basın erişimini büyük ölçüde yeniden şekillendirdi. Beyaz Saray ve Air Force One gibi kritik alanlara erişim, ana akım medya kuruluşları için sınırlandırılırken, Trump yanlısı muhafazakar medya organlarına daha geniş olanaklar tanındı.



Beyaz Saray ayrıca, Meksika Körfezi’nin adını “Amerika Körfezi” olarak değiştirme talimatını tanımayan Associated Press haber ajansını da Trump’ın konuşma yaptığı bazı alanlardan men etti.

