Gazetecilerin yeniden yargılanmasına başlandı









Mahkeme, haklarındaki hükümler Yargıtay tarafından bozulan gazeteciler hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olduğu gerekçesiyle devamına karar vererek davayı 31 Mart 2021’e erteledi.









Mahkeme, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar vererek sanıkların beyanlarına geçti. Sanıklar ve avukatları beraat ve adlî kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.





Duruşmada söz alan Ünal Tanık, ‘‘Fuat Avni tweetlerine internet sitemde yer verdiğim yönünde suçlama vardı. Bu yazılara farklı yayın organları da yer verdi. Bir kısmı hakkında işlem yapılmadı, bir kısmına da heyetiniz tarafından yapılan yargılama sonunda beraat kararı verildi. Beraatimi talep ediyorum.’’ diye konuştu. Tanık’ın avukatı da müvekkiline uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.





Ahmet Memiş ise, ‘‘Fuat Avni haberlerini o dönem tüm gazeteler, televizyonlar, haber siteleri yazdı. Dizilerde espri konusu yapıldı. Tweetleri gazetecilik refleksi ile haberleştirdik. O dönem Fuat Avni tweetlerini paylaşmayan yoktu. Eğer bu suç değilse ben de beraat etmeliyim. Dosyam incelendiğinde hiçbir cemaat ve örgütle bağlantımın olmadığı açıkça anlaşılıyor. 17/25 Aralık sonrasında onu eleştirdiğim bir haber yaptığım için Fetullah Gülen bana dava açmıştı. ByLock üyeliğim de yok. Ben sadece gazetecilik yaptım.’’ şeklinde konuşarak beraatini talep etti.





YETKİN YILDIZ: ADALETİN ÇİFTE STANDARTTI VAR





Yetki Yıldız ise yaptığı savunmada şunları söyledi: ‘‘Ben sadece işimi yaptım. Hiçbir örgütle veya cemaatle ilişkim yok. Fuat Avni yüz bin küsür tweet atmış. Eğer propaganda yapıyor olsaydık 400’ünü değil yüz binini haber yapardık. Fuat Avni haberleriyle ilgili Yeni Şafak, Sözcü, Hürriyet’e dava açılmadı. BirGün, T24 ve Diken’e açıldı, onlar da beraatle sonuçlandı. Bu konuda adaletin çifte standarttı var.’’





Yetkin Yıldız’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu şöyle konuştu: ‘‘Dosyadaki sanıkların hiçbirinin birlikte hareket ettiklerini ispatlar delil yok. Hukuki olarak ağır mahrumiyete yol açmış bir yargılama var. Beraat ve adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyoruz.’’





CEMAL AZMİ KALYONCU: SADECE GAZETECİLİK YAPTIM





Duruşmada söz alan Cemal Azmi Kalyoncu, ‘‘Ben sadece gazetecilik yaptım. Beraatimi talep ediyorum.’’ dedi.





Avukatlarının bu duruşmaya katılmadığını belirten Gökçe Fırat Çulhaoğlu ise esasa ilişkin savunmasını avukatlarının katıldığı bir duruşmada yapmak istediğini ifade etti.





ATİLLA TAŞ: ÖYLE BİR KARAR VERİN Kİ, BİZE HAKİMLER VARMIŞ DEDİRTİN





Atilla Taş ise duruşmada şöyle konuştu: ‘‘Cumhurbaşkanına hakaretten bir kere dava açıldı onda da beraat ettim. Bizi tahliye eden bir heyeti görevden alırlarsa, yerine başka heyet atanırsa, yargıya nasıl güvenebilirim? Öyle bir karar verin ki, bize hakimler varmış dedirtin. Beraatimi talep ediyorum.’’





Atilla Taş’ın avukatı Sevgi Kalan, müvekkiline uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve ayrıntılı savunma hazırlamak için süre talep etti.





Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olduğu gerekçesiyle devamına karar vererek davayı 31 Mart 2021’e erteledi.