Samanyolu Haber /Gündem / Gazetecilerle ilgili madde kanun teklifinden çıkartıldı /31 Mart 2022 20:36

Gazetecilerle ilgili madde kanun teklifinden çıkartıldı

Gazeteciler için yaptıkları haberlerde, finansman şirketleri, finansal kiralama ve faktoring şirketleriyle ilgili olarak "şirket itibarına zarar" gerekçesiyle hapis davası yolunun açıldığı maddenin geri çekildiği belirtildi.

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Gazetecilerin haber konusu yaptıkları bazı şirketlerin itibarına zarar vermesi gerekçesiyle hapis davalarıyla karşılaşmasına yol açabilecek kanun maddesinin geri çekildiği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre finansman şirketleri, finansal kiralama ve faktoring şirketleri hakkında haber yapan gazetecilere, "şirket itibarına zarar" gerekçesiyle üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören düzenleme, torba kanun teklifinden çıkarıldı. İki madde çıkarılıp bir madde eklenerek revize edilen teklif komisyonda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren torba kanun teklifi hakkında bir önerge sunan AKP, tepkilere neden olan maddeyi "tekrar değerlendirmek üzere" geri çekti.

34. maddede yer alan düzenleme, bir tasarruf finansman şirketinin "itibarını zedeleyebilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek" haber yayımlanması, isimleri belirtilmese dahi "şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek" nitelikte "asılsız" haberler yapılmasını yasaklıyordu.
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