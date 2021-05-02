Samanyolu Haber /Gündem / Gazetecinin kardeşi Covid-19'dan öldü, rapora doğal ölüm yazıldı /02 Mayıs 2021 22:12

Gazetecinin kardeşi Covid-19'dan öldü, rapora doğal ölüm yazıldı

Gazeteci Şükrü Küçükşahin'in kardeşi Covid-19'dan hayatını kaybetti. Ölüm raporuna ise 'doğal ölüm' yazıldı. Küçükşahin ise duruma tepki göstererek, “Neden bu aldatmaca?” diye sordu.

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Gazeteci ve İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, koronavirüse yakalanan kardeşi Cemal Küçükşahin'in (59) 25 gün sonra yaşamını yitirdiğini, ancak ölüm belgesine “Bulaşıcı olmayan hastalık (doğal ölüm)” yazıldığını açıkladı.

Twitter hesabından, koronavirüse yakalanan kardeşinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Küçükşahin, ölüm belgesine “Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar? Neden bu aldatmaca?” diye tepki gösterdi.

Küçükşahin, şunları yazdı:

Acımızı derinden yaşadık, yaşıyoruz da...

Ama devletin, acısını yaşayan bizlerle alay etmesini de hiç anlamıyoruz.

Canımızı kaybettik, nasıl mı?

COVİD testi pozitif çıktı.

Filyasyon ekibi gereğini yaptı, evde kaldığı 4 günde.

Sonra hastaneye kaldırmak zorunlu oldu, nefes sorunu başlayınca.

Hastanede önce yoğun bakıma alındı, sonra entübe edildi.

Bu süreçte oksijen sorunu yaşadı, CRP oranları ve diğerleri bozuldu.

Sitokin fırtınası da vurdu geçti.

Yani diğer tüm organlar zarar gördü; kalp durdu 10 dakika, örneğin.

Uzatmayayım; daha önce hiçbir sağlık sorunu olmayan, bir organından şikâyeti bulunmayan canım kardeşim Cemal’imi, testi pozitif çıktıktan 25 gün sonra kaybettik.

Peki ama devlet, bize verdiği ölüm raporunda, “Bulaşıcı olmayan hastalık(doğal ölüm)” diyor!!

PCR testi pozitif çıkan bir hastanın yaşamı, nasıl oluyor da ‘bulaşıcı olmayan doğal ölüm’le sonuçlanıyor?

Biri açıklar mı bunu?

Neden böyle yazılıyor?

Bu Coranavirüs enfeksiyonu değil de ne?

Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar?!

Merhum kardeşimin yakını olarak da bir vatandaş olarak soruyorum; NEDEN BU ALDATMACA?



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