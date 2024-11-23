Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciyi darbeden CHP'li meclis üyesi tutuklandı, ihracı istendi /23 Kasım 2024 17:17

Gazeteciyi darbeden CHP'li meclis üyesi tutuklandı, ihracı istendi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir restoranda gazeteciyi darbeden CHP'li meclis üyesi Nadir Bayram tutuklandı. Ayrıca Bayram, kesin ihraç talebiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.

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Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, Burhaniye'nin CHP'li meclis üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'da yer alan habere göre, başına tekme darbeleri alan gazeteci bayıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Sataroğlu saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de yayınladığı mesaj ile saldırıyı kınadı.

TUTUKLANDI

Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bayram, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

KESİN İHRACI İSTENDİ

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, yaptığı açıklamada, Hasan Bayram'ın kesin ihraç talebiyle partinin İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

İşletmenin güvenlik kamerası kayıtlarında, restorana girdikten sonra masanın yanına gelen Hasan Bayram tarafından Hakan Sataroğlu'nun oturduğu sandalyeden yumruk ve tokat darbeleriyle düşürüldükten sonra yerdeyken birkaç kez tekmelendiği, Bayram'ın daha sonra uzaklaştığı görülüyor.
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