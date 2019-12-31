Gazetesi kapanan aktrole 5 ay önceki mesajını hatırlattılar

Bünyesinde Akşam, Güneş ve Star gazetelerinin yanı sıra 24 TV’yi de bulunduran medya grubunun iddia ettiği gibi Türk ekonomisi uçuşa geçmemiş, zira iki gazeteyi kriz sebebiyle kapattı.







Star gazetesi ve Güneş gazetesi için pazartesi günü resmen kapatılma kararı alınırken iki nefret suçu işleyen mevkute bugün tarihe karıştı.

Aktroller son baskılarını böyle yaptı







İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'nin yönetimindeyken toplu alım yolu başta olmak üzere reklam ve sponsorluk desteğiyle basılan, büyük çoğunluğu Türkiye genelinde bedava dağıtılan Star gazetesi ve Güneş gazeteleri bugün kapandı. Star'cılar internet sitesi olarak kalacaklarını duyurarak “Kâğıda veda ediyoruz, artık 24 saat sizlerleyiz” diye yazdı. Güneş gazetesi ise Akşam gazetesinin eki olarak çıkacak.





GÜLER'İN MESAJI ALAY KONUSU OLDU





Sosyal medyada aşağılık yayınlarıyla bilinen iki iktidar aparatının kapanmasına sevinen çok sayıda kişi göze çarparken Güneş Gazetesi'nin müdürü olan Turgay Güler'e bundan 5 ay önce yazdığı mesaj hatırlatıldı.



