Samanyolu Haber /Gündem / Gazi Erçel hayatını kaybetti /13 Haziran 2022 10:38

Gazi Erçel hayatını kaybetti

Eski TCMB Başkanı, ekonomist, yazar Gazi Erçel 77 yaşında vefat etti.

SHABER3.COM

Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı bulunan eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gazi Erçel, hayatını kaybetti.

Geçen haftalarda yakalandığı koronavirüs sebebiyle evinde tedavi gören Erçel, önceki gün rahatsızlığı nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Erçel, dün geceyarısı 77 yaşında yaşamını yitirdi.

GAZİ ERÇEL KİMDİR?
1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı yapan 1945 doğumlu Gazi Erçel, 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü bitirdi. 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi’nde master yaptı. 1967’de Maliye Bakanlığı'nda başladığı çalışma hayatında, Bankalar Yeminli Murakıbı, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra yine Hazine’de Ekonomik Araştırmalar, Banka Kambiyo, IMF ve Dünya Bankası bölümlerinde çeşitli görevlerde bulundu.

1982-1986 yılları arasında IMF İcra Direktör Yardımcısı, 1987-1989 yılları arasında HDTM Hazine Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1989 yılından itibaren Yaşar Holding’te Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve Yaşar Grubu'nun çeşitli kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 1994 yılında Tütünbank Genel Müdürü olurken, 1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilmişti.
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