Samanyolu Haber /Gündem / Gaziantep emniyetinde hareketli dakikalar: 'Üzerimde bomba var' diyen şahıs vuruldu /26 Mayıs 2022 18:12

Gaziantep emniyetinde hareketli dakikalar: 'Üzerimde bomba var' diyen şahıs vuruldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde polislerin ihtarına rağmen uzaklaşmayan ve üzerinde bomba olduğunu söyleyen şahıs vuruldu.

SHABER3.COM

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi.

SALDIRGANIN ÜZERİNDE DRON İLE BOMBA ARANDI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gaziantep'te akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü önünde bağıran bir şahsı polis uzaklaştırmak istedi. İkazlara rağmen uzaklaşmayan şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Defalarca kez ateş edilen şahıs, ağır şekilde yaralanarak, yere yığıldı. Henüz ölmediği belirtilen şahsın üzerinde dron ile bomba araması yapıldı. 

Olay yerinin çevresinde de geniş güvenlik tedbiri alındı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ ŞAHSIN ÜZERİNDE BOMBA ARAMASI YAPIYOR
Olayın ardından özel kıyafetlerini giyen bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba aradı. Üzerinde kablo tespit eden bomba imha ekipleri inceleme yaptı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gaziantep emniyetinde hareketli dakikalar: 'Üzerimde bomba... Sonraki Haber >>

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:22:01