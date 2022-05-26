Gaziantep emniyetinde hareketli dakikalar: 'Üzerimde bomba var' diyen şahıs vuruldu

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi.







SALDIRGANIN ÜZERİNDE DRON İLE BOMBA ARANDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gaziantep'te akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü önünde bağıran bir şahsı polis uzaklaştırmak istedi. İkazlara rağmen uzaklaşmayan şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Defalarca kez ateş edilen şahıs, ağır şekilde yaralanarak, yere yığıldı. Henüz ölmediği belirtilen şahsın üzerinde dron ile bomba araması yapıldı.





Olay yerinin çevresinde de geniş güvenlik tedbiri alındı.





BOMBA İMHA EKİPLERİ ŞAHSIN ÜZERİNDE BOMBA ARAMASI YAPIYOR

Olayın ardından özel kıyafetlerini giyen bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba aradı. Üzerinde kablo tespit eden bomba imha ekipleri inceleme yaptı.