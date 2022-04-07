Gaziantep FK - Trabzonspor maçına sis engeli

Lider Trabzonspor'un Gaziantep FK ile karşılacağı mücadelenin Gaziantep'te etkili olan sis nedeniyle Cumartesi gününe ertelendiği açıklandı.







UÇUŞ YAPILAMADI



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30'da Gaziantep'e gitmek için hazırlandı. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30'da Gaziantep'e gitmek için hazırlandı.

Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50'ye ertelendi. Sisin dağılmaması ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavili kafilenin yolculuğu yarın saat 16.30'a ertelendi.



