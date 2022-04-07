Samanyolu Haber /Spor / Gaziantep FK - Trabzonspor maçına sis engeli /07 Nisan 2022 22:07

Gaziantep FK - Trabzonspor maçına sis engeli

Gaziantep FK ileTrabzonspor arasındaki 32. hafta maçının, Gaziantep'te etkili olan sis nedeniyle Cumartesi gününe ertelendiği açıklandı.

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Lider Trabzonspor'un Gaziantep FK ile karşılacağı mücadelenin Gaziantep'te etkili olan sis nedeniyle Cumartesi gününe ertelendiği açıklandı.

UÇUŞ YAPILAMADI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30'da Gaziantep'e gitmek için hazırlandı.

Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50'ye ertelendi. Sisin dağılmaması ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavili kafilenin yolculuğu yarın saat 16.30'a ertelendi.

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