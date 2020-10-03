Gaziantep FK - Trabzonspor maçında 2 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmalarında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında 1-1 berabere kaldı.





Bordo-mavili takım bu sonucun ardından ligdeki dördüncü maçında üçüncü puan kaybını yaşarken, Gaziantep FK ise oynadığı dördüncü maçta da galibiyetle tanışamadı.





Karşılaşmada Trabzonspor'un golünü 64. dakikada Gaston Campi kaydetti. Gaziantep FK'ya beraberliği getiren gol ise 90+3. dakikada Alexandru Maxim'den (pen.) geldi.





Öte yandan Trabzonspor, 90. dakikada penaltıya sebep olan Flavio'nun ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıya mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.





Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica da penaltı pozisyonu sırasında maçın hakemine yaptığı yoğun itirazlar nedeniyle kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.





Bu sonucun ardından Trabzonspor 5, Gaziantep FK ise 3 puanla haftayı tamamladı.





Trabzonspor ligin 5. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Gaziantep FK ise Fraport-TAV Antalyaspor'un konuğu olacak.





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