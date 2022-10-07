Samanyolu Haber /Spor / Ligin yeni lideri Adana Demirspor /07 Ekim 2022 22:17

Ligin yeni lideri Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

SHABER3.COM

Gaziantep FK ile Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında karşı karşıya geldi.

Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Adana Demirspor'un golü 60. dakikada Assombalonga'dan gelirken, Gaziantep FK'nın golü ise 69. dakikada Markovic'den geldi.

Maçın 78. dakikasında Gaziantep FK oyuncusu Ertuğrul Ersoy ise kırmızı kart gördü.

Bu sonuça puanını 18'e yükselten Adana Demirspor, maç fazlasıyla ligde liderliğe yükseldi.

Gaizntep FK ise puanını 12'ye çıkardı.

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