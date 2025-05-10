Samanyolu Haber /Gündem / Gaziantep’te gençlere operasyon: Çoğu kız öğrenci 77 kişi tutuklandı /10 Mayıs 2025 13:29

Gaziantep’te gençlere operasyon: Çoğu kız öğrenci 77 kişi tutuklandı

Gaziantep merkezli 47 ilde Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyonda aralarında NAKSAN Holding’in eski sahibi Taner Nakıboğlu’nun da bulunduğu çoğu kız öğrenci 77 kişi tutuklandı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği hukuksuz soruşturma sonucu 47 ilde ev düzenlenen ev baskınlarında çoğu öğrenci 225 kişi gözaltına alınmış, 4 gün boyunca Gaziantep Emniyeti’nde baskı altında ifade vermeye zorlanan 225 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıktaki ifadesinin ardından 202 kişi tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Aralarında kız öğrencilerinin de olduğu 77 kişi tutuklanırken 125 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Taner Nakıboğlu da Yeniden Tutuklandı

15 Temmuz sonrasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve uzun bir süre cezaevinde kalan NAKSAN Holding’in eski sahibi Taner Nakıboğlu da yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Mayıs’ta Gaziantep merkezli 47 ilde yapılan ev baskınlarında çoğunluğu kız öğrenci olan 208 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından başörtülü kadınların yaptığı ev ziyaretlerini terör faaliyeti gibi gösteren video yayınladı. Öğrencilerin bir kısmı Bosna gezisine gitmekle, bir kısmı anne babaları KHK’lı olduğu için ve aynı evde kalmakla suçlanıyor.

Sadece Denizli’den 14 kız öğrencinin alındığı ev baskınlarında, babası tutuklu iken mide kanserine yakalanan ve hayatını kaybeden bir tıp öğrencisinin kız kardeşi de yer alıyor.
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