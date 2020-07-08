Gaziantep Valisi'nden virüs açıklaması: Tehlikeli boyuta ulaştı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında artışın tehlikeli boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.





Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor! Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları uygulamaya geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz" ifadelerini kullandı.





Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçtiğimiz günlerde şehirdeki vaka sayılarının artması durumunda açılma tarihi 31 Ağustos olarak belirlenen okulların açılamayacağını söylemişti.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gaziantep'in son 3 günde vaka sayısının en çok arttığı 3. il olduğunu söylemişti.