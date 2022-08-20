Samanyolu Haber /Gündem / Gaziantep ve Mardin'deki kazada 24 kişi hayatını kaybetti /20 Ağustos 2022 19:55

Gaziantep ve Mardin'deki kazada 24 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.

SHABER3.COM

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan yurttaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

GAZİANTEP’TE 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gaziantep'te bir kazaya müdahale etmeye gelen ambulans, itfaiye ve İHA'nın canlı yayın aracına otobüs çarpmıştı.


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