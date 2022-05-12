Samanyolu Haber /Gündem / Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan mermili saldırı /12 Mayıs 2022 19:20

Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan mermili saldırı

Suriye'ye sınır komşusu olan Gazianep'in Karkamış ilçesine sınırın diğer tarafından 10 kadar havan mermisi ateşlendiği aktarıldı. Mermilerden 9'u boş arazilere düşerken 1 merminin ise karakola gelmesi sonucu 4 askerin yaralandığı belirtildi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre saat 18.00 sıralarında Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü.

Son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken, bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi.
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