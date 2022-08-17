Gaziantep'te camilerden yapılan 'operasyon' anonsuna soruşturma

Gaziantep'in sınır ilçelerinden Karkamış'ta gece saatlerinde Gaziantep'teki camileriden terör örgütü PKK'ya yönelik yapılacak operasyonunun vatandaşların güvenliği açısından duyurusunun yapılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.







Suriye sınırında yer alan Antep’in Karkamış ilçesinde halka camilerden “Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın” uyarısı yapıldı.

GAZİANTEP VALİSİ SORUŞTURMA AÇILDIĞINI DUYURDU





Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesindeki camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını ve sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.Gül, "Karkamış'ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı gibi bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." ifadelerini kullandı.