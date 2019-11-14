Samanyolu Haber /Gündem / Gaziantep'te HDP'ye operasyon: 57 gözaltı kararı /14 Kasım 2019 13:38

Gaziantep'te HDP'ye operasyon: 57 gözaltı kararı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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HDP Antep il ve Şahinbey, Şehitkamil ilçe örgütlerine polis baskın düzenledi. İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç, Şahinbey İlçe Eşbaşkanı Mehmet Özkan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Antep’in merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki Vatan, Beybahçe, Karşıyaka ve Hacıbaba mahallelerinde ve baskınları düzenlendi. Operasyonda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antep Eş Başkanı Müslüm Kılıç, Şahinbey İlçe Eş Başkanı Mehmet Özkan, parti yöneticisi Mustafa Tunç ve Hatice Küçüker’in aralarında bulunduğu en az 52 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ev baskınlarının ardından HDP’nin Antep, Şahinbey ve Şehitkamil ilçe binaları da basıldı. İlçe ve il binasında arama yapılırken, çok sayıda evraka el konuldu
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