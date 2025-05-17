Gaziantep'te ikinci 'Minguzzi' vakası: İki çocuk hastanede yaşam savaşı veriyor





MATTIA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ

Gaziantep'te 'Ahmet Minguzzi' cinayetine benzeyen korkunç bir olay yaşandı. Çocuklar arasında yaşanan tartışma, kanlı bir olaya dönüştü. “Neden baktın?” gerekçesiyle başlayan kavga sonucu, 16 yaşındaki bir çocuk ile arkadaşı bıçaklandı.Saldırının ardından kaçan 3 şüpheli çocuk kısa sürede gözaltına alınırken, ifadelerinde suçu kabul etmelerine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralanan iki çocuğun sağlık durumlarının ciddi olduğu bildirildi.Olayla ilgili açıklamalarda bulunan şüphelilerden biri, "Bize hakaret etti. Daha sonra elleri ile vurdu; tekme attı. Ben de bu esnada aşçılık okuduğum için üzerimde bulunan bıçak ile kendimi korumak amacıyla mağduru yaraladım." diyerek kendini savundu.Yaralı çocukların aileleri ise kamuoyunu sarsan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatarak, “Ahmet Minguzzi gibi benim çocuğum da ölsün mü?” diyerek tepkisini dile getirdi.İstanbul'da arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, B.B.. tarafından bıçaklanmış, U.B. tarafından ise yerdeyken tekmelenmişti. Hastaneye kaldırılan Minguzzi, yaşam savaşını kaybetmişti. Olayla ilgili dava sürüyor.