Samanyolu Haber /Gündem / Gaziantep'te ikinci 'Minguzzi' vakası: İki çocuk hastanede yaşam savaşı veriyor /17 Mayıs 2025 11:13

Gaziantep'te ikinci 'Minguzzi' vakası: İki çocuk hastanede yaşam savaşı veriyor

Gaziantep’te çocuklar arasında çıkan 'yan baktın' tartışması, bıçaklı saldırıya dönüştü. İki çocuk ağır yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Saldırgan çocuklardan biri "kendimi korudum" savunması yaptı. Aileler ise Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatarak isyan etti.

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Gaziantep'te 'Ahmet Minguzzi' cinayetine benzeyen korkunç bir olay yaşandı. Çocuklar arasında yaşanan tartışma, kanlı bir olaya dönüştü. “Neden baktın?” gerekçesiyle başlayan kavga sonucu, 16 yaşındaki bir çocuk ile arkadaşı bıçaklandı.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Saldırının ardından kaçan 3 şüpheli çocuk kısa sürede gözaltına alınırken, ifadelerinde suçu kabul etmelerine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralanan iki çocuğun sağlık durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan şüphelilerden biri, "Bize hakaret etti. Daha sonra elleri ile vurdu; tekme attı. Ben de bu esnada aşçılık okuduğum için üzerimde bulunan bıçak ile kendimi korumak amacıyla mağduru yaraladım." diyerek kendini savundu.

Yaralı çocukların aileleri ise kamuoyunu sarsan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatarak, “Ahmet Minguzzi gibi benim çocuğum da ölsün mü?” diyerek tepkisini dile getirdi.

MATTIA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ

İstanbul'da arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, B.B.. tarafından bıçaklanmış, U.B. tarafından ise yerdeyken tekmelenmişti. Hastaneye kaldırılan Minguzzi, yaşam savaşını kaybetmişti. Olayla ilgili dava sürüyor.
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