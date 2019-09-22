Gaziler gününde gazilere ‘yer’ yok

Ezine Kaymakamlığı tarafından Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, gazilerin arka sıralarda kendilerine yer bulmaları vatandaşların dikkatini çekti. Gazilere yapılanları ayıp olarak nitelendiren vatandaşlar sosyal medyadan, “Gazi törenimi yoksa başkan, vekil protokol toreni mi?” yorumunda bulundu.







“KOCA KOCA ADAMLAR ÇOK AYIP ETMİŞLER”





Bir diğer vatandaş da, “Çok ayıp etmişler koca koca adamlara yazıklar olsun”, “Herhalde Ezineliler başka günü kutluyorlar. Gazilerin yerinde olsam, orda durmaz töreni terk ederdim” dedi.





PROTOKOL TAM KADRO ORADAYDI





Törene Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, 3. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanı Evren Hızlı, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Irak, İlçe Emniyet Müdürü Alper Pasinli, gaziler, şehit aileleri ile yakınları, kurum amir ve müdürleri, siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.