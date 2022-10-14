Gazintep’te öldürülen otobüs şoförü Emrah Yıldız, KHK’lı uzman çavuş çıktı

Gaziantep’de öldürülen otobüs şoförü Emrah Yıldız’ın uzman çavuş olduğu 15 Temmuz’dan sonra meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.





Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde otobüs şoförü Emrah Yıldız (34), aracın dolu olması nedeniyle tartıştığı 17 yaşındaki B.K tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.





Dün öğle saatlerinde yaşanan olay 60’ıncı Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Yıldız, kendisine durakta el kaldıran B.K’yi otobüsün dolu olduğu gerekçesiyle almadı. B.K, bu nedenle peşinden koşarak durdurduğu otobüsün şoförü Emrah Yıldız ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K, Yıldız’ı bıçakladı.





Kanlar içerisinde kalan Yıldız’ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Yıldız’a yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve geçen hafta bir çocuğu dünyaya geldiği öğrenilen Emrah Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis olay sonrası kaçan kimliğini tespit ettikleri B.K’yi yakalayarak gözaltına aldı.





KHK’LI UZMAN ÇAVUŞ ÇIKTI





1 hafta önce baba olan Emrah Yıldız’ın uzman çavuş olduğu, 15 Temmuz’dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildikten sonra Polatlı darbe davasından yargılandığı, cemaate üyelik suçlamasıyla 5 yıl cezaevinde kaldığı, tahliye olduktan sonra KHK’lı olduğu için sigortalı iş bulamadığı için geçimini sağlamak için otobüs şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı.



