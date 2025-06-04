Samanyolu Haber /Gündem / Gazprom aylar süren incelemeden sonra Türkiye'den vazgeçti: İşte sebebi! /04 Haziran 2025 10:20

Gazprom aylar süren incelemeden sonra Türkiye'den vazgeçti: İşte sebebi!

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna'nın işgali sonrasında Avrupa pazarlarında kaybedilen pozisyonunu geri kazanmak için Türkiye'de gaz merkezi kurma projesini devreye aldı. Ancak Bloomberg'de yer alan habere göre Gazprom, Türkiye'de yeni bir gaz dağıtım merkezi kurma planlarını rafa kaldırdı.

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Rus enerji devi Gazprom, Türkiye'de doğalgaz dağıtım merkezi kurma projesini iptal etti. Ukrayna savaşının ardından Avrupa’daki pazar kayıplarını telafi etmek amacıyla başlatılan projeye ilişkin karar, şirketin uzun süren değerlendirme sürecinin ardından geldi. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, proje büyük ölçüde rafa kaldırıldı.

Avrupa Pazarı Kapanınca Gözler Türkiye’ye Çevrilmişti
Gazprom, yıllar boyunca Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisiydi. Ancak Ukrayna'nın işgali sonrası Almanya’ya uzanan Nord Stream hatlarının devre dışı kalması ve Ukrayna üzerinden gaz geçişinin 2024’te sona ermesi, şirketin Avrupa pazarındaki etkinliğini ciddi biçimde zayıflattı. Bu kayıpları telafi etmek isteyen Gazprom, Türkiye üzerinden yeni bir enerji merkezi kurarak Avrupa’ya alternatif bir geçiş noktası oluşturmayı hedeflemişti.

Yetersiz Altyapı Projeyi Engelledi
Bloomberg’e konuşan ve isminin gizli kalmasını isteyen bazı kaynaklara göre, Gazprom aylar süren fizibilite çalışmaları sonrasında projenin sürdürülebilir olmadığını değerlendirdi. Özellikle Türkiye'nin Bulgaristan ve Yunanistan’a mevcut boru hattı kapasitesinin yetersizliği, planın uygulanabilirliğini sekteye uğrattı. Şirket içinden bazı yetkililer ise projenin en başından itibaren başarı şansının düşük olduğu görüşündeydi.

Putin Açıkladı, Gazprom Şaşırdı
Haberde yer alan bilgilere göre, Türkiye’de gaz merkezi kurma fikri doğrudan Gazprom’a değil, Kremlin’e yakın siyasi çevrelere aitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekim 2024’te projeyi kamuoyu ile paylaşması, Gazprom yöneticileri arasında şaşkınlık yaratmıştı. Şirketin bu açıklamaya hazırlıksız yakalandığı ve planın iç dinamiklerde karşılık bulmadığı belirtiliyor.

8 Milyar Dolarlık Pazar Geri Gelmeyecek
Avrupa’ya doğalgaz ihracatından aylık yaklaşık 8 milyar dolar gelir sağlayan Gazprom için Türkiye üzerinden kurulacak bir gaz merkezi, bu kaybın telafisi açısından kritik öneme sahipti. Ancak projenin rafa kaldırılmasıyla, şirket için bu stratejik geri dönüş planı da büyük ölçüde sona ermiş oldu.

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