Samanyolu Haber /Dünya / Gazprom’dan, ithalatı kesmeye hazırlanan Avrupa’ya ‘soğuk kış’ uyarısı /20 Ekim 2025 23:25

Gazprom’dan, ithalatı kesmeye hazırlanan Avrupa’ya ‘soğuk kış’ uyarısı

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, gaz ithalatını kesmeye hazırlanan AB'ye kritik bir uyarıda bulundu. Miller, "Kışın nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Ancak eğer kış soğuk geçerse, Avrupa doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilir" dedi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya’dan gaz ithalatına 2028’de son vermeye hazırlanırken, Gazprom sert kış için “sorun yaşanabilir” uyarısında bulundu. Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e verdiği mülakatta, Sibirya’nın Gücü 1 boru hattı üzerinden Çin’e bu yıl 38 milyar metreküpten daha fazla sevkiyat yapacaklarını söyledi.

GAZ PİYASASININ MİMARİSİNİ RUSYA VE ÇİN BELİRLEYECEK

Çin ve Rusya’nın, doğal gaz pazarının en önemli oyuncuları arasında yer aldığını vurgulayan Miller, “Bölgesel açıdan konuşursak, şüphesiz, çok yakın gelecekte gaz piyasasının mimarisi, en büyük gaz üreticisi Rusya ve en büyük gaz tüketicisi Çin tarafından belirlenecektir” ifadesini kullandı.

AVRUPA ZOR DURUMDA

Miller, Avrupa doğal gaz piyasasındaki gelişmelere ilişkin de “Oldukça zor bir durumdalar. Önce yenilenebilir enerji konusuna güçlü bir şekilde eğildiler ve bazı açılardan da başarılı oldular. Bazı ülkeler tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklar üzerinden tedarik ettiklerini duyurdular” açıklamasında bulundu.

Yaşanan “doğal bir olay” neticesinde durumun değiştiğine işaret eden Miller, “Arktik antisiklonu nedeniyle güneş ve rüzgar yoktu, yenilenebilir kaynakların enerji karışımına katkısı sıfıra geriledi. Avrupa, geleneksel hidrokarbon kaynaklara ulaşma savaşını kaybetti diye konuştu.

KIŞ SOĞUK GEÇERSE

Miller, kış döneminin nasıl geçeceğine dair tahminlerde bulunmanın mümkün olmadığını belirterek, “Kışın nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Ancak eğer soğuk bir kış dönemi geçerse, Avrupa doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilir. Bu durum, kimsenin saklamadığı verilerden anlaşılıyor. Kışın Avrupa doğal gaz piyasasında dalgalanmalar olacaktır” bilgisini paylaştı.
