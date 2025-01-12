Samanyolu Haber /Dünya / Gazprom’dan Slovakya’ya alternatif gaz tedarik hattı /12 Ocak 2025 14:40

Gazprom’dan Slovakya’ya alternatif gaz tedarik hattı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus enerji şirketi Gazprom’un, Ukrayna üzerinden yapılan gaz transitinin durmasının ardından Slovakya’ya alternatif yollarla gaz tedarik edebileceğini açıkladı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Slovakya Başbakanı, bu açıklamayı Avrupa İşleri Parlamento Komitesi oturumunda yaptı. Fico, ülkenin gaz rezervlerinin dolu olduğunu ve bu rezervlerin mümkün olduğunca kullanılmayacağını belirtti.

Gazprom Alternatif Yollar Sunacak

Fico, Gazprom’un Slovakya ile yaptığı anlaşma çerçevesinde gaz depolarının dolu tutulacağını ifade ederek, “Gazprom, bize gazı başka yollarla sağlayacağını taahhüt etti,” dedi. Başbakan, enerji arzının sürdürülebilir olacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bu konuda garanti verdiğini sözlerine ekledi.

Çeşitli Tedarikçilerle Alternatif Anlaşmalar

Slovakya’nın en büyük devlet enerji tedarikçisi olan SPP’nin Genel Müdürü Vojtech Ferencz ise ülkenin BP, ExxonMobil, Shell, ENI ve RWE gibi diğer enerji devleriyle esnek sözleşmeler yaptığını duyurdu. Ferencz, bu anlaşmalar sayesinde yalnızca talep edilen gaz miktarının değil, aynı zamanda sözleşme sürelerinin de artırılabileceğini belirtti.

Slovakya’nın Enerji Güvenliği

Slovakya, Ukrayna’daki savaş ve enerji krizinin etkisiyle enerji tedarikinde güvenliği öncelikli bir mesele olarak ele alıyor. Fico’nun açıklamaları, ülkenin Rusya ile olan enerji işbirliğini sürdürme niyetinde olduğunu gösterirken, aynı zamanda Batılı enerji şirketleriyle yapılan esnek anlaşmalar, ülkenin enerji bağımsızlığını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, Slovakya’nın enerji güvenliğini koruma stratejisi çerçevesinde Rusya ile Batılı tedarikçiler arasında bir denge kurma girişimi olarak yorumlanıyor.

1 Ocak sabahı itibarıyla Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatını sonlandırdı. Bu durum, Gazprom’un Ukrayna enerji şirketi Naftogaz ile yaptığı sözleşmenin süresinin dolmasından kaynaklandı. Ancak Slovakya’ya olan gaz sevkiyatının, Fico’nun açıklamasına göre, başka rotalar üzerinden kesintisiz devam edeceği ifade edildi.
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