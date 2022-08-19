Samanyolu Haber /Dünya / Gazprom doğalgaz akışının durdurulacağı duyurdu /19 Ağustos 2022 22:50

Gazprom doğalgaz akışının durdurulacağı duyurdu

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırıya karşı çıkan batılı ülkelerle Moskova arasında bir düelloya dönüşen doğalgaz konusunda yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında 'doğalgaz ve petrol' arzı konusu tatışılmaya devam ediyor. Moskova yönetimine uygulanan yaptırımlar kapsamında batılı ülkeler, Rusya'dan alınan enerji miktarında radikal azaltmalara giderken, Rusya cephesi de 'dost olmayan ülkeler için' enerjide ödemelerin Rusya para birimi Ruble ile yapılmaı şartını getirmişti.
Bu ödeme şeklini kabul etmeyen ülkelere gaz akışını kesen Rusya'da Gazprom'dan yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.
 diken.com.tr'de yer alan habere göre Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğalgaz akışının durdurulacağını bildirdi.

Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında onarım çalışmalarının Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, “31 Ağustos-2 Eylül’deki teknik bakım için Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı üç gün süreyle askıya alınacaktır” denildi.
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